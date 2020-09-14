Главный актёр GTA V назвал примерные сроки выпуска GTA 6 и поделился подробностями её создания
О разработке следующей части мегапопулярной серии Grand Theft Auto известно критически мало. Где-то проскакивают слухи о большой карте и главных героях, кто-то постит фейки о невероятной графике и очередном великолепном мультиплеере. Словом, каждый придумывает что-то своё. В итоге понять, что из этого правда, а что ложь, не представляется возможным. Сегодня мы не будем фантазировать, а расскажем вам о том, что на этот счёт думает Шон Фонтено, который стал прообразом Франклина в Grand Theft Auto V.
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По словам Шона, всё идёт так, как должно. Якобы, создание пятой части длилось 4 года, а значит и шестая часть займёт не меньше времени. Он попросил не торопить Rockstar, ведь ребята могут послушать фанатов и выпустить сырой продукт. Шон утверждает, что нам лучше доверить дело профессионалам, не влезая в творческий процесс.
Любопытно, что у него есть своё мнение насчёт режима GTA Online, приносящего разработчику сотни миллионов долларов. Шон утверждает, что Rockstar не держится за него, в попытке заработать, просто сейчас новый проект слишком сырой, а значит ничего лучше предложить игрокам Rockstar просто не может.
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Что любопытно, он также заявил, что в 2018 году студия полностью окончила работу над сюжетной линией, а также завершила захват движения актёров. Шон полагает, что два последующих года (2019 и 2020) ушли на полировку игры. К сожалению, он не сказал, когда Rockstar приступила к работе, но даже если предположить, что разработка началась в 2018, то нам осталось ждать не больше года. Не будем на этот счёт уж слишком обнадёживать наших читателей, но ранее ходили слухи, что GTA 6 выйдет в 2021 году и станет одним из хитов консолей следующего поколения. В конце концов, вдруг программисты прямо сейчас активно прикручивают туда трассировку лучей.
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