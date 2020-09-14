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Выпуск актуальных прошивок для тех или иных смартфонов чаще всего обусловлен их статусом и количеством продаж. Судя по тому, как выпускает обновления Xiaomi, там вообще никто ничего не слышал о принципе системности и логике. С одной стороны – это явно плохо, ведь до сих пор владельцы таких аппаратов, как Redmi Note 9 Pro довольствуются устаревшими прошивками. С другой сторон – такой подход порождает необычные ситуации.

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К примеру, совсем недавно последнюю версию стабильной MIUI 12 получили три недорогих смартфона: Redmi Note 5, Redmi Note 7 и Redmi 9. Первый был выпущен в 2018 году и имел на борту бюджетный процессор Snapdragon 636, который на данный момент выглядит крайне устаревшим и медленным. Между тем, уже тогда аппарат получил две камеры и быструю зарядку. Она сильно уступает современным телефонам, но на начало 2018 года выглядела актуально.

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По какой-то непонятной логике был пропущен Redmi Note 6. Зато все владельцы популярного Redmi Note 7 могут загрузить прошивку на базе MIUI 12. Напомним, данный телефон принёс в линейку 48 Мп камеру, неплохой процессор Snapdragon 660 и большой качественный дисплей размером 6.3 дюйма. В этом серии впервые появилась быстрая зарядка Quick Charge четвёртого поколения.

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Redmi 9 только недавно начал своё восхождение. Это сверхбюджетный телефон на процессоре MediaTek Helio G80. Он получил 4 камеры с главным модулем на 13 Мп. Что любопытно, он по всем параметрам превосходит более дорогие модели 2018 года, имея аккумулятор на 5000 мАч и действительно быструю зарядку. Что же, все три телефона получили стабильную прошивку MIUI 12. Она должна прилететь по воздуху. Пока это касается глобальных и китайских версий. А вот с Redmi 9 есть нюанс: рассылка в другие страны начнётся после глобального тестирования. Однако, есть возможность скачать в ручном режиме исправление ошибок и обновление безопасности за август на MIUI 11. Это гарантирует вам спокойный сон и защиту от злоумышленников.