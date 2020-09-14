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Начала продаж новых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3000 ещё не было, а многие ритейлеры уже задумались о том, чтобы начать большой сезон скидок. Никто точно не знает, в каком количестве придут новинки, какая на них сформируется стартовая цена, и будут ли покупатели их разбирать. Именно поэтому массовых скидок нет. Никто пока не выходит на улицы, предлагая взять флагманскую GeForce RTX 2080 Ti за 50 000 рублей. Увы, чудес не бывает. Но это не значит, что найти хорошую скидку невозможно.

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Цены идут вниз. Не так быстро, как нам бы хотелось, но процесс запущен. Мы постоянно держим руку на пульсе, что позволяет нашим читателям не только быть в курсе новинок, но и находить наиболее оптимальные по стоимости видеокарты на данный момент. Сегодня мы рассмотрим несколько предложений, которые позволяют купить карточку, сэкономив несколько тысяч рублей. Традиционно искать наиболее выгодные скидки мы будем в Регарде и Ситилинке.

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Первая модель, которая нас с вами интересует: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER от MSI. Это добротная карта, имеющая заводской разгон до 1770 МГц, что позволяет получить дополнительную прибавку быстродействия. Текущая её цена в Ситилинке составляет 42 910 рублей, что позволяет сэкономить почти 4 000 рублей. Примерно такая же по мощности модель есть и в Регарде. Это RTX 2070 SUPER производства Zotac. Её финальная цена после всех скидок равняется 42 050 рублей.

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Скорее всего наших читателей заинтересует видеокарта GeForce RTX 2060 от GIGABYTE. Она оценена в Ситилинке в 27 220 рублей, что стало самым низким показателем с начала продаж. Данная модель предназначена для разрешения 1080р, позволяя полностью раскрыть весь графический потенциал современных игр. Похожая карточка производства EVGA в Регарде стоит 27 100 рублей.

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Также есть любопытные модели GeForce RTX 2070 без приставки «SUPER». Изучить их можно по ссылкам: Регард 1 и Регард 2.