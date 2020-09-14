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На календаре уже середина сентября, а для жителей России официальная MIUI 12 вышла всего на 11 актуальных смартфонов Xiaomi. При этом, только в настоящее время в продаже находится не менее двадцати телефонов. Китайский производитель постоянно выводит с рынка устаревшие модели. Это значит, что реальное количество ожидающих новую прошивку может превышать миллионы пользователей по России и сотни миллионов по миру.

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Поскольку большинство владельцев смартфонов не следит за выходом обновлений, некоторым кажется, что Xiaomi и вовсе о них забыла. На самом же деле текущая задержка стала результатом цепи событий, начавшихся зимой, во время начала эпидемии коронавируса. Уже весной часть проблем китайский производитель успешно решил, но восстановить налаженные связи не так уж и просто. Результатом стала довольно любопытная ситуация. Так, китайские программисты работают в полную силу, выпустив 53 рабочих билда, а региональные, связанные с переводом и тестированием на внутренних рынках других стран, опаздывают.

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Ясно, что все владельцы актуальных смартфонов Xiaomi рано или поздно получат MIUI 12, вот только сроки крайне нестабильны. Где-то указан октябрь, для других – конец ноября. Недорогие аппараты и вовсе могут рассчитывать на улучшение ситуации только к зиме. Дошло до того, что китайский производитель убрал приблизительные даты выхода прошивок из своих заявлений. Администраторы на специализированных форумах молчат, а пользователи безрезультатно шлют запросы – один за другим.

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Решение есть. Нельзя сказать, что это панацея, но уж точно лучше, чем ничего. Выше находится список из 53 смартфонов, которые уже получили MIUI 12 в Китае. Прошивки представляют собой официальные стабильные версии. Они практически лишены ошибок и по большей мере выпущены недавно. Для некоторых из них можно найти русскую версию, для других – исключительно глобальную. В глобалке есть русский язык. Во всех остальных – только английский. Мы оставляем общую ссылку, дабы вы могли найти свой смартфон и выбрать для него наиболее оптимальную, на ваш взгляд, прошивку. Ссылка.