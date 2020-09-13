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Релиз самой ожидаемой игры года – Cyberpunk 2077 уже близко. CD Projekt Red регулярно привлекает внимание фанатов, делая всё, чтобы они не забыли о существовании проекта. Судя по всему, маркетологи заранее распланировали, какой материал будет подан раньше, а какой позднее. Информация поступает, что называется – в час по чайной ложке, но и этого достаточно, чтобы составить впечатление об игре. Например, недавно нам сообщили, что Cyberpunk 2077 получит гораздо больше DLC, чем The Witcher 3, мало того, в нём будет намного больше диалогов и другого контента.

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Вчера очередь дошла до тяжёлой артиллерии. Интервью дал Майк Пондсмит, который ещё в далёком 1988 году создал настольную ролевую игру Cyberpunk. Майк был немногословен, рассказав о том, что настольная игра и игра компьютерная имеют абсолютно разную основу. Всё начинается с денег. Любая настольная игра обходится своему создателю в 10 000 долларов, в то время как компьютерные игры могут стоить сотни миллионов долларов.

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Это значит, что создатели вынуждены балансировать, дабы угодить как можно большему количеству фанатов. Сам же Майк, делая настольные игры, чаще всего исходил из своих предпочтений, которые по счастливой случайности совпадали с интересами других. Он не стал подробно останавливаться на сотрудничестве с CD Projekt Red. Вполне вероятно, что время для этого ещё не пришло. Тем не менее он дал понять, что в Cyberpunk 2077 вложены огромные средства.

Рассказывая о своём опыте создания компьютерных игр, Майк вспомнил, свою первую MMORPG The Matrix Online. Когда его пригласили главным консультантом, о тут же спросил, каков бюджет. Услышав 20 000 миллионов долларов, он был ошарашен, долго свыкаясь с мыслью, что столь серьёзная сумма может быть потрачена на одну игру. Отметим, что Майк активно участвовал в разработке Cyberpunk 2077. Так, он консультировал дизайнеров относительно всех НПС и монстров, определял статус многих группировок и постоянно борется с критиками игры в интернете.

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Майк довольно суровый парень, который уже неоднократно указывал любителям толерантности и борьбы с расизмом истинные причины, побуждающие их вмешиваться не в свои дела. Можно сказать, что без участия Майка игра была бы гораздо беднее и политкорректнее, чем ожидаемый финальный билд. Больше информации смотрите в полной версии интервью.