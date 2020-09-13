Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Redmi Note 9 pro сильно подешевел – 64-Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка 30 Вт по самой низкой цене на российском рынке

[ ] для раздела Блоги
1
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В этом году Xiaomi выпустила девятое поколения популярной линейки Redmi Note. Многие эксперты отмечают, что движения вперёд почти нет, поскольку телефоны получили всё ту же 48 Мп камеру. Мало того, младшие модели довольствуются процессором Helio G85. Обычные пользователи наотрез отказываются принимать компанию MediaTek, полагая, что она производит медленные чипы, потребляющие много энергии. Ещё более разочаровывающе выглядит пластик в Redmi Note 9 вместо стекла. Смартфон кажется удешевлённой версией привычного Redmi Note 8Т. 

реклама

Единственный представитель девятого поколения, способный порадовать обычного покупателя – это Redmi Note 9 Pro. Телефон действительно выглядит внушительно. Сердцем его выступает чип Snapdragon 720G, который обеспечивает отличную производительность, обладая неплохими показателями энергоэффективности, зачастую превосходя более дорогих коллег. Аккумулятор получил дополнительный буст. Теперь это большая батарейка на 5000 мАч, поддерживающая быструю зарядку на 30 Вт. Это позволяет за 10 минут получить около 30%. 

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Отдельно стоит упомянуть впечатляющий дисплей, размером 6.67 дюймов. Он не ставит рекордов яркости, но в своём классе может считаться одним из наиболее качественных, зачастую превосходя соперников, стоимость которых уходит за 500 долларов. Перед нами модель 6/128 Гб памяти. Это значит, что у вас не будет проблем с ежедневным запуском программ, поскольку памяти будет достаточно для любых задач. 64 Мп камера почти не изменилась со времён восьмой серии. Она получила несколько фишек, оставаясь актуальной, что обеспечивает неплохие фотографии как днём, так и в тёмное время суток. 

реклама

На старте продаж рекомендованная стоимость Redmi Note 9 Pro в РФ составляла 23 999 рублей. С тех пор наблюдается падение российской валюты, что сделало невозможным опустить цены ниже, однако недавно официальный представитель компании на отечественном рынке предоставил всем покупателям скидку в 4 000 рублей. В итоге новенький Redmi Note 9 Pro можно купить за 19 990 рублей. На китайских площадках цены уже достигают 16 тысяч, но вам придётся заплатить за растаможу и ждать посылку месяц. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
9
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
16
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
28

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 28
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 25
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, которые получат российскую и глобальную версии прошивки MIUI 12 в сентябре-октябре 2020 года
5
HUAWEI P40 Pro подешевел в России на 50 000 рублей – официальный флагман выгоднее китайского Aliexpress – камера 50+40 Мп, быстрая зарядка, игровой процессор и самая большая скидка с начала продаж
14
Xiaomi Redmi Note 10 Pro станет одним из самых мощных и высокотехнологичных смартфонов на рынке – процессор уровня Snapdragon 855, 8 Гб памяти и 120 Гц дисплей
10
Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц
77
Первые тесты видеокарты Radeon RX 6900XT – Big Navi продемонстрировали незначительный отрыв от RX 5700 XT и отставание от GeForce RTX 2080 Ti до 25%
55
Медленная память Radeon RX 6000 не помеха — инженеры AMD Ryzen внедрят в RDNA2 большой Infinity-кэш
111
Выясняем, выросла ли реальная производительность процессов Intel за 3 года – Core i7-7700K vs i7-8700K vs i7-9700K vs i7-10700K от экспертов Testing Games
16
Стоимость Xiaomi Mi 10 на российском рынке снизилась на 30 000 рублей – игровой процессор, 108 Мп камера, быстрая беспроводная зарядка, NFC и самая большая скидка с начала продаж
2
Фанат создал необычную модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim, которая делает игру реалистичнее, позволяя почувствовать себя Геральтом из Ривии
3
Xiaomi раскрыла сроки обновления смартфонов Redmi Note 9S, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro до MIUI 12 – причины и известные проблемы MIUI 11
+
Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 и ещё 20 смартфонов Xiaomi
3
На вкус и цвет – за несколько дней было представлено 17 различных видов видеокарты RTX 3080
22
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
37
Zen3 наступает - десятиядерные процессоры всем
10
Флагман NVIDIA GeForce RTX 3080 оказался в 2.5 раза выгоднее RTX 2080 в майнинге – шахтёры могут раскупить первую партию видеокарт
45
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 продемонстрировала свои габариты на сравнительном фото с XC3
40
Стали известны цены Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro – от 550 евро за стандартную модель
3
Xiaomi представила финальный список из 65 смартфонов, претендующих на получение MIUI 12 к концу 2020 года – названия и сроки выхода глобальной и российской версии обновления
1
Ubisoft прокомментировала недовольство игроков внешним видом ремейка Prince of Persia The Sands of Time
51
Чипы NVIDIA GeForce RTX 30xx имеют три уровня качества (бининга) с преобладанием хороших кристаллов
85

Популярные статьи

Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров
90
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
81
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
56
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
23
ТОП-5 самых лучших смартфонов до 10 000 рублей
13
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
26

Сейчас обсуждают

Il Russ
13:49
В целом все зависит как меняется сложность-если сложность заключается в том что мало патронов или больше врагов это одно.А если тебе тупо надо бегать по доп заданиям через всю карту -другое.В шедевры ...
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Александр Петросян
13:49
Думаю даже предзаказать, выглядит отлично, количество врагов на сцене будут огромнейший.. на это и надо будет 8 ядер с 16гб, благо у меня с запасом..
Стали известны системные требования Serious Sam 4 - 16Gb RAM, GeForce 1080/2060 или Radeon Vega64/5700, DirectX 12 и 40Gb свободного места на диске
Diogar Neo
13:48
Голубкам по кер , главное , чтоб яйца несли в нужную корзину ! Это называется честная конкуренция !!! Да и с оперативой явный мухлёж !!!
Изучаем, какая система загрузится быстрее - AMD vs Intel
Украинский Мангуст-Эстет
13:48
просто мнение. по характеристикам и измерениям огонь, а играет гавняно.
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
jmaxj
13:45
Покупая флагман, нормальный человек не думает о его цене на вторичке.
Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров
garison87
13:42
Ты путаешь с охладом. 40мм было 3шт на доминаторах, а 2шт уже были 60мм и они были значительно тише (у меня эти охлады были все и оцз тоже), от 120ки сверху толку больше. Но вот про пластик в радиатор...
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
Вадим Миннивалеев
13:41
титан и 380ти
NVIDIA Quadro Ampere получит полноценный чип GA102 и 48 ГБ видеопамяти
garison87
13:38
тут как раз прикол в том, что тайминги на низких частотах у ддая неочень, если сравнить с теми же едаями и весь смысл ддая в частотах 4400+, там они уже неплохо выглядят. а так до 4200 едай везде на 1...
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
FELSHER
13:38
А помоему победила самая производительная видеокарта!))
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
OverLD
13:36
А у меня и на легендарном победы по 7-0. Но Фифа единственная игра, где даже на самом высоком уровне сложности я себя очень уверенно чувствую. Обычно в играх, мне средний или выше среднего уже дает н...
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем