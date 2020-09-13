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В этом году Xiaomi выпустила девятое поколения популярной линейки Redmi Note. Многие эксперты отмечают, что движения вперёд почти нет, поскольку телефоны получили всё ту же 48 Мп камеру. Мало того, младшие модели довольствуются процессором Helio G85. Обычные пользователи наотрез отказываются принимать компанию MediaTek, полагая, что она производит медленные чипы, потребляющие много энергии. Ещё более разочаровывающе выглядит пластик в Redmi Note 9 вместо стекла. Смартфон кажется удешевлённой версией привычного Redmi Note 8Т.

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Единственный представитель девятого поколения, способный порадовать обычного покупателя – это Redmi Note 9 Pro. Телефон действительно выглядит внушительно. Сердцем его выступает чип Snapdragon 720G, который обеспечивает отличную производительность, обладая неплохими показателями энергоэффективности, зачастую превосходя более дорогих коллег. Аккумулятор получил дополнительный буст. Теперь это большая батарейка на 5000 мАч, поддерживающая быструю зарядку на 30 Вт. Это позволяет за 10 минут получить около 30%.

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Отдельно стоит упомянуть впечатляющий дисплей, размером 6.67 дюймов. Он не ставит рекордов яркости, но в своём классе может считаться одним из наиболее качественных, зачастую превосходя соперников, стоимость которых уходит за 500 долларов. Перед нами модель 6/128 Гб памяти. Это значит, что у вас не будет проблем с ежедневным запуском программ, поскольку памяти будет достаточно для любых задач. 64 Мп камера почти не изменилась со времён восьмой серии. Она получила несколько фишек, оставаясь актуальной, что обеспечивает неплохие фотографии как днём, так и в тёмное время суток.

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На старте продаж рекомендованная стоимость Redmi Note 9 Pro в РФ составляла 23 999 рублей. С тех пор наблюдается падение российской валюты, что сделало невозможным опустить цены ниже, однако недавно официальный представитель компании на отечественном рынке предоставил всем покупателям скидку в 4 000 рублей. В итоге новенький Redmi Note 9 Pro можно купить за 19 990 рублей. На китайских площадках цены уже достигают 16 тысяч, но вам придётся заплатить за растаможу и ждать посылку месяц.