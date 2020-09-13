Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие владельцы смартфонов Xiaomi жалуются на то, что до сих пор не получили хвалёной MIUI 12, несмотря на то, что она должна была выйти ещё в августе. Что же, сроки передвинулись. Производитель не предоставил дополнительной информации по этому поводу, но инсайдеры утверждают, что дело может быть в коронавирусе. Проблема в том, что подобные планы строились задолго до выхода прошивки. Это значит, что список аппаратов, которые должны войти в первую, вторую и третью волны, тщательно подбирался ещё зимой.

реклама

Особенно сложно пребывать в неведении, не зная, выйдет ли на твой смартфон обновление или нет. Что же, сегодня мы полностью закроем эту брешь. Ниже будет представлен список из 65 телефонов, которые точно получат прошивку в 2020 году. Многие из них уже имеют стабильную китайскую MIUI 12, а некоторые даже российскую прошивку. В данном материале мы представим не только финальный перечень устройств, которые претендуют на обновление в 2020 году, но и очертим сроки. Относительно тех или иных девайсов информацию можно смотреть в таблицах ниже.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

В настоящее время 10 смартфонов имеют российскую MIUI 12. При этом европейская вышла на 13 телефонов. Это значит, что 3 из них (Mi 10 Pro, Mi Note 10 и Mi 10 Lite 5G) находятся в первых рядах на российскую прошивку. Далее мы имеем 17 аппаратов с глобальной MIUI 12. Именно они вправе рассчитывать на скорый выход европейского и российского обновления. Но, что ещё важнее, 40 телефонов уже получили китайскую прошивку. Это открывает путь в разработке региональных обновлений, которые не заставят себя ждать к концу года.

Теперь о сроках: наиболее ожидаемыми являются телефоны Redmi Note восьмой и девятой серий. Некоторые модели уже имеют на борту MIUI 12, остальные получат китайскую стабилку к концу сентября. Зная скорость Xiaomi, можно уверенно заявить, что ждать российской версии раньше середины октября не стоит. Далее у нас есть смартфоны Redmi шестой, седьмой и восьмой серий. Это больная тема для китайского производителя. Он обещал начать обновлять их ещё в августе. В итоге на дворе сентябрь, а работа не начата. Инсайдеры полагают, что дело сдвинется с мёртвой точки не раньше начала октября. Именно тогда выйдет первая китайская стабильная версии на Redmi 7 и его вариаций. Ждать российскую владельцам Redmi 6 придётся до ноября.

реклама

реклама

реклама



