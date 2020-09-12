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Очень часто наши читатели вспоминают процессор Intel Core i7-7700K. Напомним, это был 4-ядерный флагман, способный разгоняться до 4.5 ГГц в режиме буста. Он поддерживал технологию многопоточности и был грозой всех конкурентов из красного лагеря, у которых от одного его упоминания тактовые частоты падали до 1 МГц. Отметим, что у автора данного материала до сих пор на игровом компьютере установлен именно такой камень, слегка разогнанный до 4.8 ГГц.

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Суть проблемы в том, что многие указывают на неактуальность старого флагмана. Дескать, он не способен обеспечить стабильные fps даже при наличии мощной видеокарты. Якобы, всем, у кого установлен такой чип, стоит давно перейти на более новые Core i7-9700K или Core i7-10700K. Кто-то послушал уговоры диванных экспертов, другие же просто не посещают тематических форумов. Ясно, что новый 8-ядерный Core i7-10700K лучше старого 4-ядерника, вот только нас интересует, насколько лучше, и есть ли смысл отказываться от проверенного процессора в угоду быстрым камням, способным в режиме буста работать на 5.1 ГГц.

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Что же, разобраться в сложном вопросе нам помогут ребята с Ютуб-канала Testing Games. Они протестировали все эти 4 процессора в современных играх, поставив точку в спорах. Тестовая система была оснащена видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и памятью 2Х8 DDR4 3600 МГц. Для чистоты эксперимента все чипы были разогнаны до 5 ГГц. Увы, Core i7-7700K далеко не у всех был способен функционировать на столь высоких тактовых частотах. Давайте изучим результаты и перейдём к выводам.

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Что же, старичок Core i7-7700K держится бодрячком. Ещё раз отметим, что не все 4-ядерные чипы способны держать стабильную тактовую частоту 5 ГГц. Видимо, ребятам из Testing Games достался неплохой экземпляр. Что до результатов, то после этого становится очевидно, что менять 4-ядерный Core i7-7700K на что-либо новее просто нет смысла. Всем, у кого такая же ситуация, можно дать два совета: купить мощную видеокарту, например, GeForce RTX 2070 Super или Radeon RX 5700 XT. Также можно дождаться выхода нового поколения от NVIDIA. А о смене процессора стоит подумать уже после перехода Intel на 7 нанометров или же после выхода нового поколения 5-нм камней от AMD.



