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Стоимость Xiaomi Mi 10 на российском рынке снизилась на 30 000 рублей – игровой процессор, 108 Мп камера, быстрая беспроводная зарядка, NFC и самая большая скидка с начала продаж

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У многих из нас есть знакомые, смотрящие сверху вниз на владельцев телефонов Xiaomi. Это именно эти товарищи покупают Samsung Galaxy М21, а потом уделяются тому, что чудо южнокорейской мысли почему-то оказывается медленнее Redmi Note 8. Они искренне не понимают, как китайская подделка может лучше фотографировать, и быстрее заряжаться. Мало того, им даже невдомёк, что китайский подвал каким-то чудом умудряется использовать в конструкции стекло и металл вместо обычного дешёвого пластика. 

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Но больше всего их удивляет, как смартфон за 250 долларов может фотографировать лучше, чем любой телефон Samsung за 500 условных единиц (например, Redmi Note 8 Pro). Мы не ставим перед собой задачу отвечать на все эти вопросы, ограничимся лишь тем, что одни из наиболее мощных флагманов Xiaomi – Mi 10 стал ещё интереснее, чем на момент начала продаж, поскольку за несколько последних месяцев подешевел больше чем на 20 тысяч рублей. 

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Официальная рекомендованная российская цена Xiaomi Mi 10 на момент начала продаж для России составляла 69 990 рублей. Если заглянуть на Aliexpress, то можно увидеть, что его стоимость снизилась до 42 тысяч рубчиков. Неплохая скидка, которая позволяет неплохо сэкономить. Но и это далеко не всё, ведь отечественные ритейлеры предлагают купить новую модель за 40 тысяч. Это значит, что финальная скидка по сравнению с началом продаж составит немалые 30 000 рублей.

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Напомним, главной изюминкой данного смартфона можно смело назвать 108 Мп камеру, которая считается одной из самых продвинутых на рынке. Дополнительно можно указать суперъяркий дисплей OLED, 8/128 Гб памяти, самый быстрый игровой процессор Snapdragon 865, а также быструю зарядку 30 Вт, которая также работает в беспроводном режиме на 30 Вт. Дополнительно отметим, что аппарат получил все необходимые беспроводные интерфейсы, включая популярный NFC, позволяющий забыть о карточках, кошельках и наличных деньгах. 

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