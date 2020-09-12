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Фанат создал необычную модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim, которая делает игру реалистичнее, позволяя почувствовать себя Геральтом из Ривии

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Если вы загляните на сайт пользовательских модификаций Nexusmods, то обнаружите, что наиболее популярными проектами в данный момент являются The Elder Scrolls V: Skyrim и The Witcher 3. Обе игры имеют сотни тысяч преданных поклонников, интересующихся жизнью сообщества, предлагающих идеи для развития и тестирующих сотни новых модов, пытаясь найти что-то новое в знакомом виртуальном мире. 

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Мы не изучали статистику, поэтому не знаем, фанатов какой игры больше, но уверены, если объединить черты первой и второй, то получится взрывная смесь. Именно так подумал энтузиаст, создавший модификацию PRANCE. Суть этого мода проста: в игре The Witcher 3 вы точно знаете, куда вам бить, поскольку видите мир от третьего лица. Это значит, что вы можете делать перекаты, укорачиваться от атак, нанося точные уколы мечом. Скайрим в этом плане откровенно пасует. 

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Теперь всё изменится. Ваш герой начнёт наносить более точные удары благодаря корректировке игровых показателей. Автор заявляет, что боёвка станет реалистичнее, а биться с противниками будет гораздо интереснее и удобнее. Но это только часть модификации. Автор утверждает, что как следует изучил реализм Скайрима и пришёл к выводу, что скорость бега не соответствует тому, что мы имеем в жизни.

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Обычный человек двигается вперёд быстрее, чем назад. В бок ещё медленнее. Мало того, лошадь намного быстрее человека и так далее. Это значит, что теперь все движения будут приведены в соответствие с тем, как это происходит в реальной жизни. Например, вампиры станут быстрее, но и ваша лошадь перестанет медленно тащиться по игровому миру. Отметим, что протестировали данную модификацию. Проблем с работоспособностью не возникло. Вылетов и зависаний не обнаружено. Скачать

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