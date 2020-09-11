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Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, которые получат российскую и глобальную версии прошивки MIUI 12 в сентябре-октябре 2020 года

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Несколько дней назад Xiaomi сообщила о завершении второй волны обновлений MIUI 12. На самом деле вторая волна должна была окончиться ещё 31 августа, но по непонятным причинам китайский производитель оттягивал с объявлением этой информации. Всё дело в том, что Xiaomi не удалось выполнить взятые на себя обязательства. Глобальную версию получили не больше десяти смартфонов из представленного производителем списка. Ещё хуже дела обстоят с европейской и российской версиями. Планы на них есть, но для многих аппаратов они могут быть осуществлены не раньше октября. 

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Ниже можно ознакомиться со списком всех телефонов, которые должны были получить MIUI 12 со второй волной. Что любопытно, Xiaomi объявила, что стартовала третья волна объявлений. По всей видимости, теперь она состоит из устройств второй волны, которые так и не получили китайских бета-версий. Дополнительно сообщается, что это будут наиболее бюджетные аппараты или же произведённые в 2018 году середнячки.  

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Инсайдеры отмечают, что первыми обновления начнут получать смартфоны из второй волны, а уже потом недорогие устройства 2019-2020-го года. Предположительно, это будут телефоны серии Redmi шестого, седьмого и восьмого поколений, а потом аппараты серии Redmi Note тех же серий, если они уже не получили новую прошивку. Отметим, что многие из этих устройств уже могут похвастать китайской MIUI 12, что позволяет надеяться на скорый выход и для других регионов. 

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Последние слухи утверждают, что глобальная MIUI 12 выйдет к середине октября для всех этих устройств второй волны. Наиболее возможные претенденты представлены следующими смартфонами: Poco F1, Redmi Note 9S, Redmi Note 7, Mi MIX 2 и Redmi Note 8, а также популярные модели Redmi Note 8T и Redmi Note 9 Pro. Поскольку между глобалкой и российской прошивкой проходит около двух недель, мы можем рассчитывать завершение выпуска локализованной MIUI 12 к ноябрю. 

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