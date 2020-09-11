Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HUAWEI P40 Pro подешевел в России на 50 000 рублей – официальный флагман выгоднее китайского Aliexpress – камера 50+40 Мп, быстрая зарядка, игровой процессор и самая большая скидка с начала продаж

[ ] для раздела Блоги
1
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

HUAWEI P40 Pro можно смело назвать одним из самых продвинутых смартфонов на рынке. Китайский производитель последние несколько лет привык удивлять пользователей, предлагая самые современные технологии на рынке, которые у конкурентов появятся в лучшем случае в следующем поколении. 

реклама

Одним из значительных минусов данного аппарата можно назвать его цену. HUAWEI из года в год поднимает стоимость своих флагманов. Однако, очень скоро в продажу поступит новый Mate 40 Pro, а значит самое время снизить стоимость текущего поколения. Так, на китайском Aliexpress данный товар можно взять чуть ли не в 2 раза дешевле его первоначальной стоимости. Скидка составляет более 50 тысяч рублей. 

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Не менее интересна официальная российская цена. Так, авторизированный ритейлер предлагает его купить за 65 тысяч и дарит беспроводную зарядку. Если посчитать, то официальная российская скидка будет ещё выгоднее, чем покупка на китайской площадке. Так, только последняя скидка по сравнению с официальной ценой составляет 10 000 рублей, что до удешевления с начала продаж, то оно также превышает 50 000 рублей. 

реклама

Если перечислять сильные стороны HUAWEI P40 Pro, то можно выделить качественный OLED-дисплей, мощный процессор Kirin 990, ёмкий аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой, 8/256 Гб памяти и уникальный блок камер 50+40 МП. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
3
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
7
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
16
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
34
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
27
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
41

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi завершила жизненный цикл 10 популярных смартфонов 2019 года – Redmi Note 8 Pro и множество актуальных телефонов не получат прошивку MIUI 13 на Android 11
25
Redmi Note 5 и ещё 13 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12 на третьем этапе обновления
5
Официальная стабильная версия прошивки MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов Xiaomi
2
Цена iPhone 11 Pro упала на 26 000 рублей – мощный процессор A13 Bionic, NFC, набор 12-Мп камер и до 512 ГБ памяти по низкой цене
+
Ожидаем GTA 6 – Rockstar Games даёт фанатам большие надежды в своём Twitter
7
Стали известны цены и технические характеристики недорогой геймерской видеокарты GeForce RTX 3060 Super – в 3 раза дешевле RTX 2080 Ti при равной производительности и 8 Гб памяти
28
PlayStation 5 оказалась слишком быстрой из-за скоростного SSD - из игр полностью убирают загрузочные экраны/заставки
35
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
49
Фото прототипа AMD Big Navi обнажило 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-разрядную шину
118
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
136
Xiaomi Redmi Note 9 с NFC рекордно подешевел – Helio G85, 48-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5020 мА*ч по самой низкой цене
2
Asus и Zotac резко снижают цены на видеокарты GeForce RTX 20 серии до 55% перед запуском Ampere RTX 30
74
HUAWEI выпустила обновление прошивки EMUI на популярный флагман 2015 года
1
AMD рассекретила дату дебюта настольных процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 и видеокарт Radeon RX 6000 (RDNA 2)
51
Первые достоверные изображения видеокарты AMD Big Navi раскрыли характеристики будущего флагмана и его позиционирование – 16 Гб памяти и 256-битный интерфейс
18
Раскрыта тайна отверстий в передней части GeForce RTX 3080 Founders Edition
25
Рекомендованная мощность блоков питания для систем с видеокартами NVIDIA Ampere опубликована порталом, раскрывшим появление 12-пинового коннектора
35
В руки экспертов Tom's Hardware одним из первых попала эталонная Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition - первые впечатления от новинки
63
Российские цены на игровые приставки Xbox Series X и Series S оказались гораздо ниже ожиданий – за младшую версию попросят всего 27 000 рублей
30
OnePlus 7T Pro сильно подешевел – Snapdragon 855+, 48-Мп камера, стереозвук, NFC и аккумулятор ёмкостью 4085 мА*ч по низкой цене
6

Популярные статьи

Валюта и «железо» растут в цене — антикризисная сборка игрового ПК на Ryzen 5 3600
136
Сбалансированный игровой ПК за 1000 долларов – мой вариант конфигурации
40
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
7
Мышь Logitech M190 - хотели как лучше, а получился… плач по эргономике
31
MSI Test Drive: X570 ACE + Sekira 500X + MAG322CQRV
21
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
3

Сейчас обсуждают

omoikane
16:10
не упали потому что конкуренции нет почти. 8 ядер от интел не особо лучше при этом заметно дороже. Например 3700 это +30% к цене за 10700.
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
Александр Дедок
16:09
3500 камешек был нужен чтобы заткнуть брешь между 3600 и тем что ниже -чтобы противостоять I5-9400F. сейчас он уже не так актуален - 3300X будет интереснее - соответственно 3500 будет уходить. пробле...
Процессоры AMD Ryzen по-прежнему опережают Intel Core в розничных продажах - статистика Mindfactory
McArcher
16:09
Выполнила ))) Именно поэтому я и продал AMD-шную материнку на чипсете B450 и перешёл на Intel. Сокет AM4 -- маркетинговая лапша на уши. Может быть, 4000-ая серия Ryzen и станет наконец-то нормальным в...
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
warmuza
16:09
Капля в море. Если завтра Хуавей исчезнет, это вообще никак не отразиться ни на Китае, ни на мире. А технологии для собственного производства чипов у Китая уже, фактически, есть, осталось доукомплекто...
Китай останется главной производственной базой в ближайшие два-три года
MrDuke
16:07
К 2080ти 25%, к 2080 50%, прайс 699$. Что не нравится то?
NVIDIA GeForce RTX 3080 была протестирована в ряде тестов - первая информация о реальной производительности видеокарты в играх и синтетике
SPRIG
16:07
это не зоопарк а поэтапный ввод продукта с поднятием интереса и затыканием всех ценовых ступеней,у 2ххх тысячной серии была грамотная политика продажи со стороны продаванов ,а вот со стороны покупател...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
D-IMA
16:06
так они уже скорее всего остановят производство 2060s если уже не остановили
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит 4864 ядра CUDA, 8 Гбайт видеопамяти и дебютирует в октябре
McArcher
16:04
1080p -- это низкое разрешение ?
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
VRoman
16:03
И что Л3? От него единичные проценты производительности.
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
Владимир Рыков
16:03
Чушь №1 - а разве дороже? Разница 5% не больше. Чушь №2 - стоит у меня Рязань 3600. Решил проверить предел температуры. Нагрузка на все ядра 95-100% на протяжении часа - температура 61. И это при дешё...
AMD Zen 3 превзойдёт предложения Intel в игровом быстродействии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем