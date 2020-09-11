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HUAWEI P40 Pro можно смело назвать одним из самых продвинутых смартфонов на рынке. Китайский производитель последние несколько лет привык удивлять пользователей, предлагая самые современные технологии на рынке, которые у конкурентов появятся в лучшем случае в следующем поколении.

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Одним из значительных минусов данного аппарата можно назвать его цену. HUAWEI из года в год поднимает стоимость своих флагманов. Однако, очень скоро в продажу поступит новый Mate 40 Pro, а значит самое время снизить стоимость текущего поколения. Так, на китайском Aliexpress данный товар можно взять чуть ли не в 2 раза дешевле его первоначальной стоимости. Скидка составляет более 50 тысяч рублей.

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Не менее интересна официальная российская цена. Так, авторизированный ритейлер предлагает его купить за 65 тысяч и дарит беспроводную зарядку. Если посчитать, то официальная российская скидка будет ещё выгоднее, чем покупка на китайской площадке. Так, только последняя скидка по сравнению с официальной ценой составляет 10 000 рублей, что до удешевления с начала продаж, то оно также превышает 50 000 рублей.

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Если перечислять сильные стороны HUAWEI P40 Pro, то можно выделить качественный OLED-дисплей, мощный процессор Kirin 990, ёмкий аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой, 8/256 Гб памяти и уникальный блок камер 50+40 МП.