HUAWEI выпустила новую прошивку EMUI 11 на 10 популярных смартфонов 2020 года – HUAWEI P30 и другие флагманы 2019 года могут остаться на EMUI 10.1
HUAWEI откровенно штормит. Все крупные производители отказались поставлять китайской компании свою продукцию. Ясно, что это обернётся недополученной прибылью даже для таких гигантов как Samsung, но альтернатива ещё хуже, ведь пока США диктует свои условия всему миру, любой, кто выразит несогласие с американской политикой, может присоединиться к HUAWEI в её крестовом похоже на выживание.
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На этом фоне китайская компания не только демонстрирует неплохие продажи, но и развивается, не забывая о своих покупателях, выпуская на смартфоны постоянные обновления. До сегодняшнего дня самой последней прошивкой была EMUI 10.1, которую уже получили десятки аппаратов. На этом направлении есть некоторые пробелы, но их собираются устранить до конца 2020 года.
Сегодня стало известно об официальном выходе новой прошивки EMUI 11 на десять флагманских телефонов HUAWEI. Приятно, что будут обновлены аппараты серии Mate 30, а вот отсутствие серии P30 будет объяснить сложнее, поскольку телефоны выпушены в марте 2019 года, а массово начали продаваться ближе к лету. Это значит, что жизненный цикл флагманов HUAWEI начал стремительно уменьшатся, даже не доходя до полутора лет.
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P40
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Mate 30 Pro
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P40 Pro
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Mate 30 Pro 5G
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P40 Pro +
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Mate 30 RS Porsche Design
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Mate 30
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MatePad Pro
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Mate 30 5G
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MatePad Pro 5G
Как мы уже говорили, компания находится в тяжёлом положении и помочь ей остаться на плаву могут только преданные поклонники, которые несмотря ни на что будут покупать телефоны HUAWEI. Ясно, что владельцам бюджетных аппаратов не до обновлений, а вот с теми, кто готов платить почти 1 000 долларов за флагман, можно было бы и пойти на уступки. Отметим, что это не финальный список. Вполне возможно, он расширится в ближайшие недели.
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