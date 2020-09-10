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Microsoft увеличивает цену на популярный сервис Xbox Game Pass для РС в 2 раза

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Всего год назад популярный сервис Xbox Game Pass стал доступен на компьютерах. Его суть крайне проста: оплачивая 5 долларов, вы получаете доступ к огромной коллекции игр, среди которых есть популярные проекты ААА-уровня и даже мегахиты. К примеру, уже в первые часы там появился Microsoft Flight Simulator, который уже стал Меккой для миллионов любителей подобного жанра. В России подписка стоит несколько дороже, если стандартные 599 рублей перевести в доллары. Ясно, что здесь снова вступают в игру налоги и особенности курса валюты, поскольку иностранные компании заранее вкладывают в стоимость ожидаемые риски. 

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Как стало известно, Microsoft планирует значительно увеличить стоимость популярного сервиса для ПК с 4.99 до 9.99 долларов. Это значит, что цена вырастет в 2 раза, что станет неприятным сюрпризом для миллионов подписчиков. Это официальная информация, подтверждённая представителями сервиса в Twitter. В качестве причины подобных изменений, указывается расширение возможностей, поскольку очень скоро популярный контент из EA Play станет частью подписки Game Pass. По словам представителей Microsoft, нам сразу же станут доступны такие хиты как: The Sims 4, Titanfall 2 и Battlefront 2. 

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Подорожание состоится 17 сентября. Если у вас оплачена подписка на несколько месяцев вперёд, вы так и будите получать все новые игры по старым ценам. Эксперты советуют прямо сейчас оформить подписку на год вперёд, чтобы не переплачивать Microsoft двойную сумму. Точной стоимости Xbox Game Pass после 17 сентября для РФ пока нет. 

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omoikane
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За три предыдущих года AMD потратила на разработки больше, чем NVIDIA
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