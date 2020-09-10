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Самыми популярными смартфонами Xiaomi 2019 года стали представители седьмой серии линейки Redmi Note. Они первыми на рынке получили 48 Мп камеру, позволив за сумму в 200 долларов прикоснуться к уровню флагманов 2018 года. Нельзя сказать, что каждая новая серия приносит революционные улучшения. Скорее наоборот – китайская компания планомерно двигает вперёд все свои смартфоны, стараясь не столько не отстать от тенденций рынка, сколько сама задаёт им тон.

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В данный момент несколько смартфонов линейки Redmi Note 8 входит в десятку самых продаваемых аппаратов первого полугодия. На первых местах телефоны Apple, с этим пока ничего не поделать, но рынок доступных телефонов Android медленно начал переходить в руки Xiaomi. Казалось бы, самое время пойти навстречу пользователям, но, судя по всему, у китайцев иные планы.

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Недавно в сеть попала официальная информация о том, какие телефоны получат следующую версию MIUI 13 на Android 11. К нашему удивлению там нет ни только популярных Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro, но и всей линейки Redmi Note 8, включая Redmi Note 8 Pro. Это особенно странно, ведь данный аппарат пользуется огромным успехом на многих рынках, только набирая продажи.

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Ясно, что, если покупатели узнают, что им предлагают купить смартфон, жизненный цикл которого окончен, многие откажутся от его покупки. Уже в конце сентября вся восьмая серия получит прошивку MIUI 12 на Android 10. Седьмая серия получит её в октябре. На этом всё. Почему аппараты так рано выпали из обоймы актуальных, неясно. Возможно, виной всему скорый выход новой десятой серии, которая не сможет продаваться, если на рынке будет присутствовать восьмая серия.