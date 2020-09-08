Стабильная глобальная прошивка MIUI 12 доступна на 18 смартфонов Xiaomi 2018-2020-х годов – список и рекомендации по ручному обновлению для жителей РФ
Одна из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы смартфонов Xiaomi, заключается в том, что они не знают, какая именно прошивка у них установлена. Казалось бы, всё просто: купил смартфон в России – получи российскую версию. На самом деле всё не так просто, ведь многие мелкие продавцы завозят свои аппараты нелегально. Это значит, что купленный в переходе или в ларьке на рынке телефон может быть невероятным гибридом с оригинальной китайской прошивкой, на которую неуклюже была установлена кривая глобальная версия.
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Часто именно это становится основанием для критики в сторону смартфонов Xiaomi. Телефоны прошиваются в кустарных мастерских в ручном режиме, людьми без какого-либо опыта и знаний всех тонкостей и особенностей работы тех или иных устройств. Обладателям подобных устройств можно посоветовать внимательно изучить серийный номер своего телефона, дабы понять, какую прошивку стоит устанавливать. Также есть большое количество тех, кто купил товар на Aliexpress. С ними всё просто, поскольку большая часть имеет глобальную версию.
К чему мы всё это ведём? Дело в том, что на данный момент российская MIUI 12 доступна на 10 телефонов, а вот глобальная версия уже работает на 18 аппаратах. Полный список находится ниже. Как видите, большая часть их них представлена смартфонами 2019 года, оставшиеся выпущены в 2020 году. А вот Mi MIX 2S и Mi MIX 3 представители далёкого 2018 года.
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Mi 10 Pro
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Pocophone F1
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Mi 10
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Mi Note 10
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Mi 9
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Mi Note 10 Pro
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Mi 9 Lite
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Mi 10 Lite 5G
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Mi 9T
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Mi 9 SE
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Mi 9T Pro
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Mi MIX 3 5G
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Redmi Note 9
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Mi MIX 2S
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Redmi Note 8 Pro
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Mi Note 10 Lite
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Poco F2 Pro
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Mi MIX 3
Отметим, что не оставляем ссылок в подобных материалах. Если у вас именно глобальная версия, а прошивка не пришла, может быть несколько вариантов: либо она ещё в пути, ведь Xiaomi часто выпускает обновление партиями. А может быть худший вариант: продавец установил вам кривую глобалку, которая не обновляется по воздуху. В этом случае ищите свой смартфон на русскоязычных форумах, качайте оригинальную прошивку, которая обеспечит в будущем обновление по воздуху.
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