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Представители AMD не раз говорили, что не намерены отказываться от выпуска новых процессоров Ryzen 4000-й серии на новой архитектуре Zen 3. Точных данных о том, когда они будут анонсированы, нет. Скорее всего это случится в ближайшие месяцы, поскольку их продажи запланированы на конец года. Ранние слухи говорили о повышении IPC на 20%, а также значительном увеличении тактовых частот, что должно позволить красным обойти чипы Intel в играх. Сегодня появилась не менее любопытная информация, которая может порадовать фанатов красной команды.

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Как заявляет 1usmus, AMD решила бросить Intel настоящий вызов. Всё дело в том, что в портфолио компании есть 8-ядерные и 12-ядерные камни. Это значит, что у фанатов синих была простая отговорка: якобы нет ничего удивительного, что 12-ядерник обходит 10-ядерник в тестах. Что же, поколение Ryzen 4000 в первые получит 10-ядерный процессор. Это явно камень в сторону Core i9-10900K.

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1usmus также раскрыл несколько интересных функций новых процессоров. Так, одна из них позволит настраивать тактовые частоты каждого отдельного ядра без каких-либо существующих ограничений. Также грядут изменения в Infinity Fabric, что позволит достигать более высоких тактовых частот в смешанных режимах. Что любопытно, процессоры Intel 11-го поколения – Rocket Lake-S вообще получат не больше 8 ядер. Вся надежда на новую архитектуру, которая несколько лет назад разрабатывалась под 10-нм техпроцесс.