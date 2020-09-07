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Многие крупные производители занимаются разработкой собственной прошивки для смартфонов. Если первоначально это делалось исключительно для имиджа и придания уникальности тому или иному телефону, то теперь это бизнес. В каждой такой прошивке есть собственный магазин приложений, в котором можно совершать покупки. Доля рынка небольшая, но вместе они умудряются откусывать у Google немалую прибыль. Судя по тому, как развиваются события вокруг HUAWEI, уже лет через 5 мы получим кардинально иную ситуацию: мир, в котором есть несколько крупных цифровых магазинов.

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Большинство производителей делают на этом направлении несмелые шажки, опасаясь привлечь внимание Google. Чаще всего эксперименты проходят в Китае, но доступ к магазину приложений есть на любом смартфоне. Именно в таком направлении развивается Xiaomi. Европейцы пока не рвутся скачивать игры из магазина приложений, но это не значит, что этого не случится в будущем. Вопрос лишь в цене и количестве доступных приложений. На данный момент наиболее актуальной является прошивка MIUI 12. Разработка следующей версии уже стартовала. Ожидать её выхода стоит не раньше конца года, но это не значит, что Xiaomi нас нечем удивить.

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Прямо сейчас идёт активное тестирование новой версии Android 11 на самые актуальные смартфоны Xiaomi 2019-2020-х годов. Всего из 15. Ознакомиться со списком можно на изображении выше. Большая часть прошивок доступна широкому кругу пользователей. Инсайдеры указывают, что новые флагманы 2020 года смогут рассчитывать на обновление сразу же после официального выпуска Android 11. Менее производительные, такие как Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro получат её к ноябрю. Популярный Mi 9T имеет все шансы обновиться до конца года.