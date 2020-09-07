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Redmi Note 8 Pro уже несколько месяцев уверенно держится в числе наиболее популярных смартфонов на российском рынке. Не менее успешен он и на мировом рынке. Так, за первое полугодие продажи данного аппарата составили более десяти миллионов, что позволило ему закрепиться в пятёрке самых продаваемых девайсов. Ясно, что достичь столь высоких показателей помогло отличное соотношение между начинкой и ценой, что сделало данную модель привлекательной как для бюджетных покупателей, так и для тех, кто предпочитает уверенных середняков.

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Несмотря на то, что Redmi Note 8 Pro на рынке уже давно, всегда есть место скидкам. Ещё недавно его можно было купить за 22 500 на популярной китайской площадке Aliexpress. Сейчас же там стартовала распродажа, благодаря чему телефон подешевел более чем на 6 000 рублей. Кажется, что сумма не очень впечатляет, но ведь телефон не принадлежит к флагманам, а значит просто не может сбросить больше. Что интересно, купить смартфон в России можно ещё дешевле. Так, многие небольшие продавцы предлагают его за 15 500 и выше. Давайте рассмотрим его технические характеристики, возможно, это поможет понять, в чём секрет успеха данной модели.

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