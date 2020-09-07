Xiaomi Redmi Note 8 Pro сильно подешевел в России – флагманская камера, игровой процессор, NFC и быстрая зарядка в одном из наиболее популярных смартфонов 2020 года
Redmi Note 8 Pro уже несколько месяцев уверенно держится в числе наиболее популярных смартфонов на российском рынке. Не менее успешен он и на мировом рынке. Так, за первое полугодие продажи данного аппарата составили более десяти миллионов, что позволило ему закрепиться в пятёрке самых продаваемых девайсов. Ясно, что достичь столь высоких показателей помогло отличное соотношение между начинкой и ценой, что сделало данную модель привлекательной как для бюджетных покупателей, так и для тех, кто предпочитает уверенных середняков.
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Несмотря на то, что Redmi Note 8 Pro на рынке уже давно, всегда есть место скидкам. Ещё недавно его можно было купить за 22 500 на популярной китайской площадке Aliexpress. Сейчас же там стартовала распродажа, благодаря чему телефон подешевел более чем на 6 000 рублей. Кажется, что сумма не очень впечатляет, но ведь телефон не принадлежит к флагманам, а значит просто не может сбросить больше. Что интересно, купить смартфон в России можно ещё дешевле. Так, многие небольшие продавцы предлагают его за 15 500 и выше. Давайте рассмотрим его технические характеристики, возможно, это поможет понять, в чём секрет успеха данной модели.
- Дисплей: 6.53-дюймовый экран, созданный по технологии IPS. Имеет высокую яркость и защищу Gorilla Glass 5
- Процессор: игровой MediaTek Helio G90T, который легко справляется с самыми требовательными играми, при этом он отлично себя чувствует в обычных рабочих задачах, являясь энергоэффективным
- Память: данная модель представлена одним из самых продвинутых вариантом: 6/128 Гб, что позволит не думать о запущенных программах и оставшемся пространстве для фото и видео
- Батарея: аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт
- Камера: изюминкой данного аппарата считается основная камера на 64 Мп, кроме того, он имеет три дополнительных сенсора и фронталку на 20 Мп
- Также телефон получил NFC, Bluetooth 5.0, IRDA и другие популярные беспроводные интерфейсы
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