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Процессоры Intel в уникальных коллекционных коробках Marvel Avengers появились в российской рознице – цены оказались гораздо ниже ожидаемых

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О скором выходе загадочных процессоров Intel с приставкой «КА» стало известно несколько месяцев назад. Первое время считалось, что это обычная отбраковка, которая позволит синим продать по высокой цене множество чипов, не соответствующих базовым тактовым показателям высокопроизводительных чипов. Инсайдеры спорили и фантазировали пока не выяснилось, что это обычный маркетинговый ход, призванный заинтересовать любителей киновселенной Marvel, а именно – фанатов серии фильмов «Мстители» (Avengers).

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В начале августа Intel официально сообщила, что несколько новых чипов будут полностью соответствовать десятому поколению, но получат красивую упаковку. Производитель ничего не говорил о ценах, однако, спустя несколько дней после начала продаж стало ясно, что они будут дороже своих менее привлекательных собратьев. Уже сейчас новинки можно купить в России. Не нужно заказывать их с Aliexpress, платить пошлины и иметь сомнительную гарантию. Итак, в продажу поступили несколько чипов: 

  • Core i5-10600KA – 6-ядерная модель, с базовой тактовой частотой 4100 МГц, способная разгоняться в режиме буста до 4800 МГц. Получила разблокированный множитель и отличный разгонный потенциал.
  • Core i7-10700KA – бодрый 8-ядерный камень, имеющий максимальную тактовую частоту 5100 МГц, что делает его одним из наиболее интересных процессоров для любителей современных игр и мощных видеокарт.
  • Core i9-10900KA – настоящий 10-ядерный монстр, взявший планку 5300 МГц, чего ранее не мог сделать ни один массовый чип. Он имеет самые высокие игровые показатели, позволяя при правильном подборе охлаждения получить ещё 200-300 МГц. 
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В данном случае предложение интересно ещё и тем, что цена на новинки в необычном коллекционном корпусе практически не отличаются от обычных предложений. Это значит, что не нужно себя уговаривать переплачивать тысячи рублей, а просто выбрать «Мстителя» в соответствие с вашими потребностями и экономическими возможностями. 

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P.S. Ещё раз уточним, что многие европейские ритейлеры продают данный товар по гораздо более высоким ценам, чем оригинальные чипы. 

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