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Владельцы смартфонов на Android и iOS часто спорят о том, какая операционная система лучше. В ход идут десятки хитроумных доводов. Так уж случилось, что порой одно преимущество может в глазах пользователей весить больше, чем 10 более очевидных, которые отличают систему конкурента. Вот уже много лет Apple уверяет, что до последнего поддерживает актуальную работу своих аппаратов. Чаще всего полноценные обновления выходят даже спустя 4 года после начала продаж. Увы, ни один производитель из лагеря Android не способен на подобные подвиги.

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Несмотря на это, есть и такие компании, кто действительно думает о покупателях. Например, Xiaomi. Подтверждением этому может быть тот факт, что цикл обновлений прошивки здесь равняется двум годам, плюс ещё почти год выхода обновлений безопасности. Совсем недавно стало известно о выходе новой MIUI 12 на 4 аппарата Xiaomi 2018 года. Все они являются флагманами и продавались немалыми тиражами. Вот полный список: Mi 8 Pro, Mi Mix 3, Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition.

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Сложно сказать, какой из телефонов оказался более популярным, ведь производитель не предоставляет данных о продажах конкретных аппаратов, не входящих в Топ популярных. Итак, Mi 8 Pro стал полноценным флагманом, предлагая улучшенные характеристики по сравнению с обычной версией. Он отличался двойной 12 Мп камерой и игровым процессором Snapdragon 845. Кроме того, уже в 2018 году он получил подэкранный сканер отпечатков пальцев.

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Mi Mix 3 был одним из экспериментов, который так ничем и не окончился, ведь покупателям не понравилась устаревшая концепция слайдера. Во всём остальном он был похож на старшую версию серии Mi 8. Mi 8 Explorer Edition вообще ничем не отличался от стандартной версии, кроме задней крышки, которая якобы просвечивалась, открывая вид на внутренности телефона. Потом выяснилось, что это обычный рисунок. Стандартная версия Mi 8 пользовалась невероятным успехом. Покупателей даже не смущала странная чёлка. Хотя, если подумать, она и не должна была их смущать, ведь смартфоны Apple расходятся как горячие пирожки, три года предлагая один и тот же дизайн с гигантским вырезом.

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Итак, все три телефона получили новую версию MIUI 12. Что интересно, Mi Mix 3 так и остался на Android 9. Сообщается, что новая версия ОС для него не выйдет. Остальные имеют полноценную операционную систему Android 10 на новой прошивке MIUI 12. Все они уже получили стабильную китайскую прошивку. Для Mi Mix 3 и Mi 8 началась рассылка обновления в Европе. Российская прошивка ожидается не позднее конца сентября. Также все они получат обновление безопасности в декабре и марте. Вероятно, весной их жизненный цикл будет завершён.