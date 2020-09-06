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Флагман HUAWEI Mate 30 Pro сильно подешевел – уникальная сдвоенная 40 Мп камера, быстрая зарядка на 40 Вт и экран-водопад по самой низкой стоимости от официального продавца в РФ

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Несмотря на то, что номинальным флагманом среди смартфонов HUAWEI считается новый P40 Pro, в портфолио компании есть гораздо более интересное предложение, которое заслуженно пользуется высоким спросом на рынке и сочетает уникальную камеру со сверхмощным процессором. Это Mate 30 Pro. Очень скоро ему на смену выйдет новое поколение Mate 40, но пока этого не произошло, всем любителям подобной продукции есть смысл обратить внимание именно на эту модель.

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Идя по стопам Apple и Samsung, HUAWEI приняла решение установить на свои флагманы сверхвысокую цену. Спорить о правильности подобного решения мы не будем, отметив, что это в значительной мере повлияло на продажи, поскольку платить за смартфон 86 тысяч рублей решится только истинный фанат китайской компании. В последне время наблюдается существенное снижение цен на данный аппарат. Так, официальный ритейлер на китайской Aliexpress предлагает взять его со скидкой в 30 000 рублей, что позволило рассмотреть его в качестве основного телефона многим ценителям высоких технологий. Немного дороже его официальная цена на российском рынке, где новый Mate 30 Pro оценён в 60 000 рублей.

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Гораздо дешевле данный аппарат можно взять у небольших продавцов, предлагающих всего за 52 тысячи самую продвинутую версию на 8/256 Гб. Некоторых может беспокоить проблема с гарантией, но, как утверждают многие эксперты, флагманы имеют гораздо лучшее качество, чем массовые телефоны. Это также значит, что они используют улучшенные материалы корпуса и начинку, что делает их более «живучими», позволяя не думать о поломках. Давайте коротко перечислим, чем может порадовать своего потенциального покупателя новый Mate 30 Pro:

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  • Камера: основной модуль представлен двумя 40 Мп камерами. Одна способна делать великолепные снимки в любое время суток, а другая заточена под видео. Например, она умеет делать замедленные ролики со скоростью 7 680 кадров в секунду.
  • Процессор: самая последняя версия Kirin 990, оснащённая продвинутым ИИ и позволяющая запускать любые игры на максималках.
  • Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт и 27 Вт беспроводной.
  • Дисплей: качественный OLED размером 6.53 дюйма. Это один из немногих так называемых экранов-водопадов, которые станут следующим этапом развития технологий на смартфонах будущего.
  • Также у него есть подэкранный сканер отпечатков, множество беспроводных интерфейсов и другие полезный технологические изыски, без которых просто невозможно выжить современному пользователю. 
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