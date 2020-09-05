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В конце августа произошло поистине эпическое событие: Windows 95 отпраздновала своё 25-летие. Сейчас она кажется примитивной и настолько нефункциональной, что её с лёгкостью можно установить на тостер или калькулятор. Если подумать, то это преимущества, ведь обладая привычным интерфейсом она оказалась невероятно нетребовательна к железу. Увы современные программисты неспособны на подобные шедевры. Давайте перечислим сильные стороны Windows 95 и определим, по каким показателям старушка до сих пор круче новой Windows 10. Начнём.

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Популярность. Windows 10 потребовалось 3 года на то, чтобы стать самой популярной ОС в мире. Старой доброй Windows 95 понадобилось несколько месяцев. Мало того, в то время шла ожесточённая борьба за рынок ОС на компьютеры, а значит пришлось доказывать потенциальным пользователям ценность собственной операционки.

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Основы. Всё, к чему мы привыкли сегодня, появилось в Windows 95. Это и меню «Пуск» и графический интерфейс, и привычная нам система папок и файлов, и проводник. Кроме того, именно там появился первый браузер Explorer. На самом деле проще назвать инновации за последние годы, чем перечислить отличия от старушки Windows 95.

Дизайн. Миллионы пользователей по всему миру считают, что дизайн и управляющие элементы Windows 10 сделаны криво. Они неудобны и усложняют пользовательский опыт. Мало того, если и есть возможность вернуть прежние настройки, то сделать это сможет далеко не каждый пользователь, поскольку эти самые настройки находятся в самых неожиданных местах.

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Простота. Именно эта проблема вытекает из предыдущего пункта – когда вышла Windows 95, пользователям пришлось учиться всему с нуля, и это заняло много времени. Что странно, при переходе с Windows 7 на Windows 10 произошла такая же история. Порой кажется, что перед вами совершенно новая операционная система. Больше информации читайте в оригинальном материале.