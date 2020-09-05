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Xiaomi Mi 10 поступил в продажу весной 2020 года. Традиционно под брендом Mi китайская компания продаёт исключительно флагманские модели, предлагая самую продвинутую на рынке начинку и уникальные характеристики, позволяющие выделить гаджет из толпы. И дело даже не в дизайне. В последние годы все телефоны имеют одинаковый внешний вид, а значит пробиваться сквозь кошельки покупателей нужно при помощи какой-то изюминки. Пожалуй, самой главной фишкой нового Mi 10, стала 108 Мп камера, которая на голову выше всех конкурентов, находясь на пике технического прогресса. Увы, за подобное нужно платить и платить немало. Хотя, если внимательно изучить последние скидки, то это кажется совсем необязательным.

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Прямо сейчас на Aliexpress аппарат продаётся за 77 тысяч рублей. Важно понимать, что это официальный ритейлер, который продаёт глобальные версии. Ясно, что желающих купить по столь высокой цене флагман от Xiaomi немного. 108 Мп камера – это неплохо, но 1 000 долларов он явно не стоит. Что же, для тех, кто считает так же как мы, есть отличные новости. Несколько дней назад официальный представитель Xiaomi в России временно снизил на данный смартфон цену на 20 000 рублей. Если прибавить ещё и прошлую скидку от 77 000, то окажется, что аппарат подешевел более чем на 25 000 рубчиков. Давайте рассмотрим, стоит ли новенький 108 Мп флагман тех 49 тысяч, которые за него сейчас просит производитель.

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Процессор : самый быстрый чип на рынке – Snapdragon 865

: самый быстрый чип на рынке – Snapdragon 865 Экран : большой 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей, соперников по качеству у которого почти нет

: большой 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей, соперников по качеству у которого почти нет Память : в данный момент перед нами максимальная версия 8/256, способная хранить тысячи часов музыки, десятки тысяч фотографий, удерживая в памяти множество запущенных приложений

: в данный момент перед нами максимальная версия 8/256, способная хранить тысячи часов музыки, десятки тысяч фотографий, удерживая в памяти множество запущенных приложений Батарейка : 4780 мАч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт

: 4780 мАч с функцией быстрой зарядки на 30 Вт Камера: основной модуль на 108 Мп, о качестве которого уже ходят легенды

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Кроме того, в телефоне установлен подэкранный сканер отпечатков пальцев, есть поддержка всех интерфейсов и любых современных технологичных фишек.