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При выборе смартфона нужно учитывать все за и против. Особенно это важно, если вы покупаете дорогую модель. Очень часто производитель намеренно завышает цену, переводя в высшую лигу откровенных середнячков. Эти телефоны ничем не отличаются от аппаратов конкурентов стоимостью 500 долларов, но стоят выше 1 000. Именно поэтому прежде нужно узнать подробности о процессоре, дисплее и многих других показателях.

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HUAWEI P30 Pro именно тот смартфон, который заслуженно принадлежит к классу флагманов. Он получил настолько мощные характеристики, что долгие месяцы не имел конкурентов. Хотя, он и сейчас смотрится неплохо. Давайте рассмотрим его сильные стороны:

Процессор : сверхмощный Kirin 980, отличающийся высокой скоростью обработки данных и встроенным ИИ, который превосходит в разы главного конкурента в лице Snapdragon 855. Последняя версия (865) немного сократила разрыв, но нужно несколько лет, чтобы сравниться с китайцами по этому показателю.

: сверхмощный Kirin 980, отличающийся высокой скоростью обработки данных и встроенным ИИ, который превосходит в разы главного конкурента в лице Snapdragon 855. Последняя версия (865) немного сократила разрыв, но нужно несколько лет, чтобы сравниться с китайцами по этому показателю. Дисплей : большой 6.47-дюймовый, выполненный по технологии OLED, отличающейся гораздо более качественной картинкой по сравнению с массовым IPS.

: большой 6.47-дюймовый, выполненный по технологии OLED, отличающейся гораздо более качественной картинкой по сравнению с массовым IPS. Камера : уникальная 40 Мп камера с оптическим 5-кратным зумом. Дополнительно имеется ещё 3 основных камеры и фронтальная на 32 Мп для любителей селфи.

: уникальная 40 Мп камера с оптическим 5-кратным зумом. Дополнительно имеется ещё 3 основных камеры и фронтальная на 32 Мп для любителей селфи. Память : максимальная комплектация 8/256 Гб, которой хватит самым претенциозным пользователям.

: максимальная комплектация 8/256 Гб, которой хватит самым претенциозным пользователям. Аккумулятор: 4200 мАч с функцией быстрой зарядки, позволяющей зарядить его за 30 минут на 50%.

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Ясно, что в комплекте есть все необходимые беспроводные интерфейсы, включая востребованный NFC и многие другие. Ещё недавно данный девайс стоил на площадке Aliexpress свыше 100 000 рублей. Даже тогда находились любители технологий. Сейчас там его можно взять за 62 тысячи, что гарантирует скидку в 40 000 рублей. Ещё интереснее ситуация в официальном магазине, где он вам обойдётся в 48 000 рублей по скидке в 10 000 от последней цены.

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Если вы не боитесь покупать подобные девайсы в небольших магазинах, то P30 Pro в России можно взять за 41 500 рублей. Цена не официальная, да и с гарантией могут быть проблемы. Но это всё тот же смартфон, который получит глобальную прошивку и должен стабильно функционировать, как и купленный в любом другом магазине.