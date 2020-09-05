Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Финальный список из 63 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 на новой ОС Android 11 – названия и сроки выхода обновлений

[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

HUAWEI обладает огромной базой смартфонов. Все они должны постоянно находиться в актуальном состоянии. Специально для этих целей компания содержит огромный штат программистов, выпускающих обновления безопасности и прошивки для десятков аппаратов. Прямо сейчас у китайской компании достаточно собственных проблем, связанных со сложностями закупки комплектующих, поскольку уже через неделю тяжёлая рука санкций не позволит производителям сотрудничать с HUAWEI.

реклама

Отметим, что рядовых пользователей это не интересует, поскольку они сполна оплатили указанную производителем стоимость товара, а значит имеют право на своевременный выход прошивок. Прямо сейчас до последней версии EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 обновились десятки смартфонов HUAWEI и Honor. Для тех, кто не в курсе, напоминаем, что Honor представляет собой суббренд, созданный для повышения продаж за счёт недорогих производительных телефонов.

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Те, кто уже получил свою прошивку, несомненно интересуются сроками появления новой версии обновления, а также обеспокоены тем, включён ли их девайс в официальный список смартфонов, которые получат EMUI 11 и Magic UI 4 на ещё не вышедшей операционной системе Android 11. Дабы не томить наших читателей отметим, что с полным перечнем можно ознакомиться ниже. Список довольно длинный, но уже сейчас ясно, что в него не попали телефоны серии P20, вышедшей в 2018 году, а также многие бюджетные аппараты двухлетней давности.

реклама

реклама

реклама

Точных сроков выпуска новой прошивки нет. Инсайдеры сообщают, что первым её получит новый флагман Mate 40. Уже к середине осени за ним последуют три смартфона серии P40 (P40, P40 Pro и P40 Pro +). Также сообщается, что несколько флагманских серий 2019 года (такие, как Mate 30 и P30) могут рассчитывать на прошивку до конца 2020 года. К сожалению, всё может измениться, ведь внутренние проблемы HUAWEI могут привести к переносу сроков на 2021 год. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
42
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 35
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 8-ми популярных смартфонов 2018 года – Mi Mix 2S, Mi 8 и другие флагманы не получат прошивку MIUI 13 на Android 11
18
Realme представила мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9
8
8-ядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов – цена геймерского чипа уже дешевле младшей версии – Ryzen 7 3700X
45
Sony Xperia 5 сильно упал в цене – Snapdragon 855, IP68, экран OLED, стереозвук и аккумулятор ёмкостью 3140 мА*ч
6
Флагманы Huawei и Honor 2017-2018 годов получили большое обновление прошивки EMUI
4
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
115
OnePlus 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 855, дисплей 3K, NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч по низкой цене
6
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
156
Официально анонсирована недорогая NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere "Gaming King", которая на 60% мощнее RTX 2070
34
10 смартфонов Xiaomi 2018 года больше не будут получать официальных обновлений MIUI и Android
2
NVIDIA объяснила, почему в видеокартах GeForce RTX 30 так много CUDA-ядер
54
Презентация AMD Big Navi может состояться седьмого октября
229
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
88
NVIDIA обещает 100 fps в разрешении 4К во всех актуальных играх на видеокарте GeForce RTX 3080 – новый геймерский король по цене от 700 долларов
87
В сети появились первые изображения «народной» видеокарты GeForce RTX 3060 – предполагаемые цены и сроки выхода
44
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 может оказаться значительно медленнее в реальных играх, чем сообщает NVIDIA – первые сравнительные тесты от Eurogamer
40
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
66
OnePlus 8 Pro сильно подешевел – Snapdragon 865, NFC, изогнутый дисплей 3K и уникальная камера по низкой цене
3
В России анонсирован смартфон Honor 20e с NFC и сервисами Google по цене 13 990 рублей
1
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
161

Популярные статьи

Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
43
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
44
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
42
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Half-Life 3, Star Wars 1313, Agent — Топ отмененных игр. Часть 1
4
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
21
Хорошие и позабытые RPG - Witcher, Dragon Age, Bound By Flame и другие
13
Обзор электронной книги Onyx Boox Poke 2 Color с цветным экраном
+

Сейчас обсуждают

DOaG
07:19
Особенно лучше стала ситуация с обеспечением водой. С работой также всё прекрасно.
Презентация AMD Big Navi может состояться седьмого октября
DOaG
07:17
Патриарх Кирилл публично отказался её себе колоть. Очень рекомендую послушать его объяснения - я его даже зауважал теперь - смелый поступок.
Презентация AMD Big Navi может состояться седьмого октября
Джонатан Айв
07:15
Сомневаюсь, что видеокарты АМД вообще смогут тягаться с 3080... Надеюсь хотя бы цены хорошие будут, хотел брать АМД, но теперь 1000 раз подумаю, надо ли мне очередной проблемы с драйверами?
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
DOaG
07:11
Ха! Вот это будет всем троянским коням конь! Зарплаты и выходные пособия получим Беларусью... и ненавистью ещё и белорусов. Останется только один шаг до полного мега-ультра-снлф-килла - предать Китай....
Презентация AMD Big Navi может состояться седьмого октября
wolfy81
07:10
правильно. 1050 ti теперь вот 1650
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
Alexey Tyutyushov
07:06
Все нормально, Терентий же из страны третьего мира, ему много слили за оверпрайс.
AMD Big Navi не будет противостоять NVIDIA GeForce RTX 3090 и сможет конкурировать с GeForce RTX 3080 потребляя более 300 Вт — данные igor´sLAB
DOaG
07:03
Это не титан. Титан будет потом.
NVIDIA анонсировала официальные цены старших видеокарт Nvidia Ampere
VRoman
06:53
DMI тоже удвоит пропускную способность. Процессорные линии для SSD радуют. Наконец-то догадались.
Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S ограничится лишь моделями Core i9, i7 и i5 — информация FanlessTech
VRoman
06:46
Ракеты на LGA1200, Alder Lake на LGA1700 и с big.LITTLE. После выхода big.LITTLE такие проги как Bill2's Process Manager преобретут небывалую популярность. LOL!
Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S намечен на первый квартал следующего года
Boris Koltsov
06:46
всегда так было. И новые итерации не исключение. В коротком списке - асрок худший:
ASRock напомнила о существовании чипсета AMD WRX80
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем