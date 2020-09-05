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HUAWEI обладает огромной базой смартфонов. Все они должны постоянно находиться в актуальном состоянии. Специально для этих целей компания содержит огромный штат программистов, выпускающих обновления безопасности и прошивки для десятков аппаратов. Прямо сейчас у китайской компании достаточно собственных проблем, связанных со сложностями закупки комплектующих, поскольку уже через неделю тяжёлая рука санкций не позволит производителям сотрудничать с HUAWEI.

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Отметим, что рядовых пользователей это не интересует, поскольку они сполна оплатили указанную производителем стоимость товара, а значит имеют право на своевременный выход прошивок. Прямо сейчас до последней версии EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 обновились десятки смартфонов HUAWEI и Honor. Для тех, кто не в курсе, напоминаем, что Honor представляет собой суббренд, созданный для повышения продаж за счёт недорогих производительных телефонов.

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Те, кто уже получил свою прошивку, несомненно интересуются сроками появления новой версии обновления, а также обеспокоены тем, включён ли их девайс в официальный список смартфонов, которые получат EMUI 11 и Magic UI 4 на ещё не вышедшей операционной системе Android 11. Дабы не томить наших читателей отметим, что с полным перечнем можно ознакомиться ниже. Список довольно длинный, но уже сейчас ясно, что в него не попали телефоны серии P20, вышедшей в 2018 году, а также многие бюджетные аппараты двухлетней давности.

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Точных сроков выпуска новой прошивки нет. Инсайдеры сообщают, что первым её получит новый флагман Mate 40. Уже к середине осени за ним последуют три смартфона серии P40 (P40, P40 Pro и P40 Pro +). Также сообщается, что несколько флагманских серий 2019 года (такие, как Mate 30 и P30) могут рассчитывать на прошивку до конца 2020 года. К сожалению, всё может измениться, ведь внутренние проблемы HUAWEI могут привести к переносу сроков на 2021 год.