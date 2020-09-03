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Любую игру делает культовой народная любовь. Миллионы фанатов до сих пор играют в первый StarCraft, не обращая внимания на графику. Ещё больше людей бороздят миры The Elder Scrolls V: Skyrim, не говоря о его онлайн-версии, где нет отбоя как от новичков, так и от сторожил проекта. Несомненно, одной из подобных неумирающих игр станет The Witcher 3. Многие поклонники Геральта из Ривии уже привыкли возвращаться в мир Ведьмака раз в полтора-два года. Некоторые и вовсе пробуют что-то новое.

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Для игры создана одна из самых больших коллекций модификаций. Фанаты ежедневно добавляют не только новые моды, но и обновляют уже знакомые, у которых множество поклонников, ожидающих второй, третьей… версий. Пожалуй, одним из самых популярных проектов последних лет стал The Witcher 3 HD Reworked Project. Небольшая команда энтузиастов скрупулёзно обновляет текстуру за текстурой. Многие объекты создавались с нуля, поскольку зачастую, восстановить игровые текстуры невозможно из-за их некачественной прорисовки. Мало того, обработке подверглось и оружие, которое теперь выглядит действительно впечатляюще.

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Последняя версия вышла в марте текущего года. Обновление откровенно затянулось. Автор сообщает, что это финальный билд. Он устал и пока не готов брать на себя снова такой титанический труд. По его словам, модификация получит несколько версий. Первая – для мониторов с разрешением 1080р, которая исключает текстуры 4К, что позволит вам наслаждаться невероятным качеством картинки без снижения производительности. А вот версии для 2К и 4К могут оказать влияние на скорость отрисовки кадров.

Если у вас есть вопросы, заходите на сайт Nexusmods. Здесь есть полная информация о проделанной работе без упоминания версии 12.0 Ultimate. Сам автор уверен, что работу удастся завершить до 19 сентября или даже раньше. Мы устанавливали актуальную версию популярной модификации. Она не вызывает проблем с производительностью, в том числе не приводит к снижению fps. Отметим, что даже текущая версия выглядит великолепно. Сложно представить, что будет в версии финальной.

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