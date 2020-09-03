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Новая модификация для The Witcher 3 возвращает игру в высшую лигу – улучшенные текстуры, тысячи новых моделей и уникальный уровень детализации, достойный лучших игр 2020 года

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Любую игру делает культовой народная любовь. Миллионы фанатов до сих пор играют в первый StarCraft, не обращая внимания на графику. Ещё больше людей бороздят миры The Elder Scrolls V: Skyrim, не говоря о его онлайн-версии, где нет отбоя как от новичков, так и от сторожил проекта. Несомненно, одной из подобных неумирающих игр станет The Witcher 3. Многие поклонники Геральта из Ривии уже привыкли возвращаться в мир Ведьмака раз в полтора-два года. Некоторые и вовсе пробуют что-то новое. 

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Для игры создана одна из самых больших коллекций модификаций. Фанаты ежедневно добавляют не только новые моды, но и обновляют уже знакомые, у которых множество поклонников, ожидающих второй, третьей… версий. Пожалуй, одним из самых популярных проектов последних лет стал The Witcher 3 HD Reworked Project. Небольшая команда энтузиастов скрупулёзно обновляет текстуру за текстурой. Многие объекты создавались с нуля, поскольку зачастую, восстановить игровые текстуры невозможно из-за их некачественной прорисовки. Мало того, обработке подверглось и оружие, которое теперь выглядит действительно впечатляюще.

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Последняя версия вышла в марте текущего года. Обновление откровенно затянулось. Автор сообщает, что это финальный билд. Он устал и пока не готов брать на себя снова такой титанический труд. По его словам, модификация получит несколько версий. Первая – для мониторов с разрешением 1080р, которая исключает текстуры 4К, что позволит вам наслаждаться невероятным качеством картинки без снижения производительности. А вот версии для 2К и 4К могут оказать влияние на скорость отрисовки кадров.  

Если у вас есть вопросы, заходите на сайт Nexusmods. Здесь есть полная информация о проделанной работе без упоминания версии 12.0 Ultimate. Сам автор уверен, что работу удастся завершить до 19 сентября или даже раньше. Мы устанавливали актуальную версию популярной модификации. Она не вызывает проблем с производительностью, в том числе не приводит к снижению fps. Отметим, что даже текущая версия выглядит великолепно. Сложно представить, что будет в версии финальной. 

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Yolanda Tarska
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MriS
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сами сравните и убедитесь...линии влияют на скорость загрузки
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id_1
23:10
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Наиль Билалов
23:10
Сравните например 1060 на 3 и 6 гигов, потом включите голову и еще раз пречитайте свой пост выше.
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Vlad Busterenko
23:10
Молоток! Я год назад тоже взял 2070 Асус Стрикс за 27 с гарантией ДНС 2.5 года, продал за 35
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
Yolanda Tarska
23:10
Шина на таких операциях почти не загружена, она колоссально быстрее, чем надо. Скинь до 1.0 даже, тогда ещё ничтожно fps скинет на 2080.
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
MriS
23:09
легко)) по псие данные идут...)) плюшка для чего эта...вы не поняли что ли ?
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Yolanda Tarska
23:09
А как она зависит от версии PCIE то)))
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Vlad Busterenko
23:09
Так и правильно! Я всегда сливаю старое поколение за 2-3 месяца до выхода нового и в этот раз все четко сделал и товарищам рекомендовал тоже самое. Сам продал 2070 за 35, приятель продал 2070с за 40, ...
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
MriS
23:08
Причем тут хватет, речь о скорости загрузки локаций в играх.
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
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