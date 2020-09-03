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Уже много лет существует практика, когда перед тем как попасть в руки миллионов пользователей, то или иное обновление тестируется узким кругом лиц, выявляющим наиболее важные ошибки. Это первый круг бета-тестеров, многие из которых делают это без какой-либо оплаты. Поскольку Xiaomi имеет несколько десятков актуальных аппаратов, компании приходится ещё и содержать несколько команд, занимающихся разработкой прошивок. Когда жизненный цикл смартфона оканчивается, разработчиков переводят на новые телефоны.

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Сегодня стало известно о прекращении разработки прошивок для следующих пяти флагманских смартфонов Xiaomi 2018 года: Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro. Это значит, что финальной версией для каждого из них будет Android 10 на собственной прошивке MIUI 12. О подобной информации сообщили инсайдеры, которых разработчик уведомил о прекращении программы бета-тестирования для этих аппаратов.

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Кроме пятёрки флагманов под раздачу попали ещё три телефона 2018 года: Mi 8 SE, Mi 8 Lite и Mi Max 3. Информация окончательная и поступила от официальных источников. Это значит, что жизненный цикл для большинства аппаратов Xiaomi не превышает двух лет. Хотя, если подумать, многие из них фактически получали поддержку всего полтора года, поскольку поступили в продажу в конце 2018 года.

Теоретически, при осуществлении некоторых манипуляций, на флагманы будет можно устанавливать более новые версии операционной системы ещё несколько лет, но они будут явно построены не на MIUI, представляя собой пользовательские сборки, либо модификации от крупных международных команд. Инсайдеры уточняют, что ещё год на некоторые из указанных аппаратов будут выходить обновления безопасности, но точных сведений на этот счёт нет. К примеру, разработчик может ограничиться несколькими рассылками – в конце 2020 и в начале 2021 года.