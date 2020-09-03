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Три наиболее популярных смартфона Xiaomi 2019 года получили глобальную прошивку MIUI 12 на Android 10

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В 2019 году вышло несколько популярных смартфонов от Xiaomi. Все они обладали отличным соотношением между ценой и пользовательским опытом, что обеспечило им высокие продажи по всему миру. Некоторые из них остаются в рознице до сих пор, другие были вытеснены, поскольку спустя год их характеристики уже не считаются актуальными. Чаще всего такие вопросы решает производитель, убирая модели, стоимость которых уже не позволяет окупать их производство. За прошедшие несколько дней глобальная прошивка MIUI 12 вышла не три популярных смартфона 2019 года. Давайте коротко изучим их характеристики:

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Xiaomi Mi 8 SE: был сильно упрощённой версией Mi 8. От старшего брата получил качественный AMOLED-экран. Всё остальное было на довольно посредственном уровне, включая процессор Snapdragon 710 и две камеры с главной на 12 Мп. Он также унаследовал большую чёлку, которая была главным атрибутом телефонов начала 2019 года. 

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Redmi Note 8: суперхит. Не отличался крутым процессором и качественным экраном, получив обычный IPS, но имел гораздо более приятный внешний вид, быструю зарядку и блок из четырёх камер с основной на 48 Мп. Его цена также не была слишком велика, позволяя покупателям разбирать данный аппарат как горячие пирожки. 

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Redmi Note 7 Pro: крайне любопытная модель на Snapdragon 675. Вышел на полгода раньше Redmi Note 8. Имел не слишком высокую цену и две камеры с основной на 48 Мп, что для начала 2019 года казалось невероятным. Отличался быстрой зарядкой и считался игровым телефоном.  

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Итак, все три имели неплохие продажи. Это значит, что по всему миру в ожидании свежей прошивки томятся миллионы пользователей. В данный момент эти аппараты получили только глобалку. Как известно, сразу же после неё идёт рассылка европейской версии, а следом российская. Инсайдеры пока молчат о сроках. Вполне вероятно, что раньше середины сентября ждать чудес от Xiaomi не стоит. Хотя, слухи иногда ошибаются, и обновление может выйти в любое время.  

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