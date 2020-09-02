Cyberpunk 2077 будет занимать большее 200 Гб – первая информация о системных требованиях главной игры 2020 года
О новом хите от CD Projekt Red было сказано столько, что добавить просто нечего. Аналитики спорят, будет ли игра столь же популярной, как знаменитый Ведьмак. Кто-то уверен, что проект погубят завышенные ожидания, ведь уже больше года на Cyberpunk 2077 весят значки: «Лучшая игра года» и «Самая ожидаемая игра года». Ответственность столь велика, что геймеры нервничают при получении любой новую информации: как позитивной, так и негативной. Но особенно опасно подливать огонь в системные требования.
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Так уж вышло, что игры растут. Не в том смысле, что они становятся лучше. Скорее наоборот. Но не в этом дело. Размер игр увеличивается с каждым годом. Последним рекордсменом значится новая Call of Duty: Modern Warfare, превысившая 200 Гб. На очереди Cyberpunk 2077. Так, буквально вчера инсайдеры заявили, что новинка займёт гораздо больше 200 Гб дискового пространства. Некоторые игроки восприняли подобные вести позитивно, полагая, что нас ждёт отличная графика и звуковые эффекты. А вот другие тут же бросились выбрасывать свой гнев во все движимые и недвижимые объекты.
Здесь стоит добавить, что представители CD Projekt Red попытались развеять эту информацию, заявив, что игра будет по размеру меньше 200 Гб. В этом случае было бы логично услышать её реальный размер, но, похоже на то, что представители компании просто не владеют необходимыми сведениями. Это значит, что ничего конкретного по этому поводу мы так и не узнали.
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Тенденция увеличения размеры игр уже сформировалась. Её не остановить и никак не повлиять на решение разработчиков включать текстуры 8К, множество звуковых эффектов и многое другое, что среднестатистический геймер на GeForce GTX 1060 считает лишним. А что по этому поводу думают наши читатели? Расскажите, как вы относитесь к тому, что вскоре большая часть ААА-проектов перевалит за 200 Гб.
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