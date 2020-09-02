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Если спросить у обычного среднестатистического геймера, кого он ненавидит больше всего, многие любители игр без промедления назовут слово: "майнер". На самом деле такое отношение легко объяснить, ведь ещё несколько лет назад шахтёры раскупили все доступные видеокарты, взвинтив на них цену в несколько раз. Целый год рынок восстанавливался. Видеокарты медленно возвращались к своим нормальным ценам. Отметим, что здесь мы не имеем в виду российские цены, поскольку они, похоже, никогда не придут в норму. И вот, последний год у нас есть возможность купить любую карту по рекомендованной (почти) цене. Судя по всему, вскоре это изменится.

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Криптовалюта растёт. Хорошо, если бы рос только Биткойн. Но увы, следом на ним поднялись и другие цифровые активы. А так уж сложилось, что многие из них завязаны на видеокартах, которые объединяют в связки, добывая Ethereum, Monero, Tron, Ripple, Dash и многие другие криптовалюты. Как сообщают источники, наибольший интерес для шахтёров представляет серия Radeon RX 5700, которая настолько выгодна, что превосходит все самые смелые ожидания.

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Так, неоптимизированная версия Radeon RX 5700 ХТ равна по скорости добычи GeForce RTX 2080 Super. А ведь между ними разница в сотни долларов. Продвинутые майнеры заявляют, что несколько месяцев назад они на сумму, в которую оценивают RTX 2080 Super, взяли две RX 5700 ХТ. Казалось бы, проблемы только у AMD, ведь карты NVIDIA не настолько эффективны. Что же, хотим вас разочаровать.

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Уже 17 сентября на рынок хлынет новое поколение видеокарт NVIDIA. Это неминуемо приведёт к снижению цен на текущее поколение, что в свою очередь сделает такие модели как RTX 2080 Super крайне интересными для шахтёров. Прямо сейчас никто не может предсказать, насколько упадут цены и будут ли майнеры раскупать такие карты. Мало того, в пути уже RTX 3080, обладающая огромной мощью по цене в 700 долларов. Никто не знает, как она поведёт себя в добыче популярных криптовалют. Но её мощи достаточно, чтобы стать бестселлером в руках шахтёров.