Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 17 тысяч рублей – игровой процессор, тройная 40-Мп камера, NFC и сверхбыстрая зарядка по самой низкой стоимости на отечественном рынке
HUAWEI находится в сложном положении. Противостояние с правительством США привело к тому, что уже 15 сентября китайская компания не сможет купить ни один современный чип. Ситуация выглядит странно. Обычный пользователь не может понять, каким образом одна страна решает, будут ли производители десятков государств продавать свою продукцию кому-либо. На самом деле всё просто: свободный рынок никогда не существовал, а дела решаются исключительно путём санкций, угроз, локальных и мировых войн.
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Чем окончится данный конфликт, сложно представить. На полгода китайцы запаслись всем необходимым для создания современных продуктов. Ближайшая перспектива может сводиться к тому, что несколько наиболее перспективные компании, например, SMIC, начнут выпускать собственные процессоры. В любом случае всё это отдалённая перспектива, а нас с вами интересует то, где бы купить недорогой флагманский смартфон здесь и сейчас.
Выход есть. Например, можно воспользоваться скидками на китайской площадке Aliexpress. Там легко встретить очень интересное предложение – один из самых оптимальных флагманов 2019 года – HUAWEI P30 по скидке в 17 тысяч рублей. Итоговая цена в 32 тысячи действительно впечатляет. Вот только недавно стартовали официальные скидки на официальном российском сайте от производителя.
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Как видите, новый HUAWEI P30 здесь также стоит 32 000 вместе со скидкой, вот только здесь вы покупаете официальный товар, который придёт к вам домой за несколько дней. Никаких ожиданий, гарантия на руках, да ещё и подарок в виде «умного» браслета Band 4 стоимостью 2 800. Пожалуй, это действительно самое выгодное предложение на отечественном рынке.
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