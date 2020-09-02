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Xiaomi уже выпустила глобальную прошивку MIUI 12 на 16 смартфонов по всему миру. Ещё больше возможностей открывается перед китайскими покупателями. По самым скромным оценкам, обновление доступно не менее чем на 30 аппаратов. Среди счастливчиков наиболее популярные модели 2019-2020-х годов. По крайней мере так написано в рекламе, а на самом деле несколько хитов продаж 2020 года до сих пор остаются в подвешенном состоянии.

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Давайте их перечислим: Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro и многие другие бюджетные аппараты. Долгое время было неясно, что с ними происходит, ведь кроме того, что они являются бестселлерами 2020 года, каждый из них до сих пор актуален и находится в продаже. Как оказалось, проблема находится в текущей версии прошивки MIUI 11, которая вступает в конфликт с более новой MIUI 12, что долгое время не позволяло выпустить обновления на эти смартфоны даже в режиме бета-теста.

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Несколько дней назад обновление безопасности с исправлениями получил смартфон Redmi 8A, а вчера Redmi 8A Dual. Оба значились в списках второй волны наряду с перечисленными выше телефонами. Инсайдеры утверждают, что следующие на очереди аппараты восьмой серии Redmi Note. Скорее всего, ждать прошивку MIUI 11 по воздуху с августовскими обновлениями безопасностями и исправлениями стоит не раньше середины сентября.

Это значит, что уже к концу месяца многие из актуальных телефонов могут получить глобальную версию MIUI 12, а может и несколько региональных, включаю российскую и европейскую.