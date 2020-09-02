Глобальная прошивка MIUI 12 доступна на 16 смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов в России и по всему миру
Многие наши читатели задаются вопросом, чем же глобальная прошивка отличается от региональной. Ответить на этот вопрос односложно не получится, ведь Xiaomi на этот счёт имеет особый подход. Ещё несколько лет назад глобальная версия прилетала по воздуху всем смартфонам, которые были куплены в любом регионе с пометкой «глобальный». Эта схема отлично работала, ведь прошивка прилетала быстро и своевременно. Вот только при всех её плюсах у неё были и недостатки.
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Например, глобалка могла содержать множество ошибок, которые оказались не выявлены поскольку на это просто не хватило времени. Но главное, многие слова были либо переведены криво, либо вовсе написаны на китайском. Хорошо если для вашего телефона выходила глобалка, изначально предназначенная для англоязычных стран. Так вы хотя бы могли понять, что за настройка перед вами. Сейчас глобальная версия никуда не ушла. Её получают телефоны по всему миру, купленные на Aliexpress. Это могут быть китайские версии, европейцы или индийские аппараты. Нет никакой разницы. Все они имеют возможность обновиться до мультиязычной версии MIUI 12. Между тем появились и региональные версии, что разгрузило разработчиков, занимающихся тестированием глобалки.
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Как стало известно, на данный момент 16 смартфонов по всему миру получили прошивку MIUI 12 в глобальной версии. Список перед вами. Что любопытно, российская версия доступна на 11 аппаратов, а глобальная на 16. Это значит, что жители России, купившие на китайской площадке свои телефоны, уже получили или получат скоро прошивку, которая для российского региона ещё не заявлена. Скачивать в ручном режиме глобальные версии мы вам не советуем, а вот получить на свой девайс такое обновление вполне реально.
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