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Xiaomi Redmi Note 9 pro резко подешевел на российском рынке – флагманская камера на 64 Мп, игровой процессор и сверхбыстрая зарядка на 30 Вт по самой низкой цене с начала продаж

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Одним из наиболее интересных смартфонов этого лета по праву считается Redmi Note 9 pro. Он имеет целый арсенал интересных особенностей, которые привлекают покупателей по всему миру. Именно они позволяют ему оставаться популярным, не уступая в продажах восьмой серии, которая может похвастать низкой ценой и отличным соотношением между производительностью и пользовательским опытом. 

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Ещё совсем недавно новенький Redmi Note 9 pro стоил 26 тысяч рублей. Собственно, именно такова его цена у некоторых продавцов на Aliexpress и сейчас. Совсем недавно официальный российский ритейлер снизил стоимость версии 6/128 Гб с 24 тысяч рублей до 21 тысячи. Такую скидку нельзя назвать очень большой, но это явно лучше, чем ничего. Ещё интереснее предложения у некоторых небольших продавцов, предлагающих купить новенький Redmi Note 9 pro за 19 тысяч рублей. 

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Если посчитать, то выходит, что сейчас на отечественном рынке можно получить на этот аппарат скидку в 7 000. Это не так много, как на флагманы, которые часто сбрасывают по 20 тысяч. Здесь важно учитывать, что перед нами недорогой аппарат, поскольку линейка Redmi Note скорее принадлежит к бюджетным, чем к середнячкам. Давайте вспомним основные характеристики данного аппарата:

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  • Процессор: производительный чип Snapdragon 720G
  • Дисплей: 6.67 дюймов качественной IPS-матрицы
  • Камеры: блок из 4 объективов с основным сенсором на 64 МП
  • Аккумулятор: 5000 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 30 Вт
  • Память: 8/128 Гб, что соответствует максимальной комплектации
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