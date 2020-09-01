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Одним из наиболее интересных смартфонов этого лета по праву считается Redmi Note 9 pro. Он имеет целый арсенал интересных особенностей, которые привлекают покупателей по всему миру. Именно они позволяют ему оставаться популярным, не уступая в продажах восьмой серии, которая может похвастать низкой ценой и отличным соотношением между производительностью и пользовательским опытом.

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Ещё совсем недавно новенький Redmi Note 9 pro стоил 26 тысяч рублей. Собственно, именно такова его цена у некоторых продавцов на Aliexpress и сейчас. Совсем недавно официальный российский ритейлер снизил стоимость версии 6/128 Гб с 24 тысяч рублей до 21 тысячи. Такую скидку нельзя назвать очень большой, но это явно лучше, чем ничего. Ещё интереснее предложения у некоторых небольших продавцов, предлагающих купить новенький Redmi Note 9 pro за 19 тысяч рублей.

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Если посчитать, то выходит, что сейчас на отечественном рынке можно получить на этот аппарат скидку в 7 000. Это не так много, как на флагманы, которые часто сбрасывают по 20 тысяч. Здесь важно учитывать, что перед нами недорогой аппарат, поскольку линейка Redmi Note скорее принадлежит к бюджетным, чем к середнячкам. Давайте вспомним основные характеристики данного аппарата:

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