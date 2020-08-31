Официальная российская цена Xiaomi Redmi Note 8 Pro рухнула более чем на 15 000 рублей – 64 Мп камера, быстрая зарядка, NFC и игровой процессор по самой низкой стоимости на рынке
Redmi Note 8 Pro продолжает демонстрировать отличные продажи. Любители игровых смартфонов, сверхмощных процессоров и продвинутых камер не могут пройти мимо этого аппарата. Во многом это объясняется его сбалансированными характеристиками и неплохим дизайном. Но, в первую очередь, дело в цене. Так, в последнее время российский официальный ритейлер снизил его стоимость до минимума. Прямо сегодня версию 6/64 Гб можно взять у официала с полной гарантией за 17 990 рублей. Это выше чем предлагают серые дилеры, но в данном случае нас интересует гарантия и уверенность, что, в случае проблем, нам не придётся бежать за новым смартфоном.
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Если вам кажется, что это небольшая скидка, то предлагаем вам перейти на Aliexpress, где многие его продают по прежней цене – свыше 45 тысяч рублей. В этом случае становится ясно, что смартфон потерял половину стоимости за последние месяцы, получив ещё и дополнительную скидку от официального магазина в России на 2 000 рублей. Давайте ещё раз вспомним наиболее сильные стороны данного аппарата:
- Процессор: игровой Helio G90T производства тайваньской MTK, обеспечивающий уровень самых продвинутых геймерских смартфонов 2018 года
- Дисплей: 6.53-дюймовый, выполненный на основе матрицы IPS, что обеспечивает ему качественную картинку, высокий уровень яркости и контраста
- Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, что гарантирует бесперебойную работу в течение дня, ведь он может за 20 минут получить до 40% заряда
- Камера: основной блок представлен четырьмя сенсорами с главным на 64-Мп, обеспечивающим достойную картинку как днём, так и в тёмное время суток
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Также смартфон обладает всеми необходимыми беспроводными технологиями, что делает его универсальной машиной, как для развлечений, так и для работы.
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