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Официальная российская цена Xiaomi Redmi Note 8 Pro рухнула более чем на 15 000 рублей – 64 Мп камера, быстрая зарядка, NFC и игровой процессор по самой низкой стоимости на рынке

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Redmi Note 8 Pro продолжает демонстрировать отличные продажи. Любители игровых смартфонов, сверхмощных процессоров и продвинутых камер не могут пройти мимо этого аппарата. Во многом это объясняется его сбалансированными характеристиками и неплохим дизайном. Но, в первую очередь, дело в цене. Так, в последнее время российский официальный ритейлер снизил его стоимость до минимума. Прямо сегодня версию 6/64 Гб можно взять у официала с полной гарантией за 17 990 рублей. Это выше чем предлагают серые дилеры, но в данном случае нас интересует гарантия и уверенность, что, в случае проблем, нам не придётся бежать за новым смартфоном.

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Если вам кажется, что это небольшая скидка, то предлагаем вам перейти на Aliexpress, где многие его продают по прежней цене – свыше 45 тысяч рублей. В этом случае становится ясно, что смартфон потерял половину стоимости за последние месяцы, получив ещё и дополнительную скидку от официального магазина в России на 2 000 рублей. Давайте ещё раз вспомним наиболее сильные стороны данного аппарата:

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  • Процессор: игровой Helio G90T производства тайваньской MTK, обеспечивающий уровень самых продвинутых геймерских смартфонов 2018 года
  • Дисплей: 6.53-дюймовый, выполненный на основе матрицы IPS, что обеспечивает ему качественную картинку, высокий уровень яркости и контраста
  • Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, что гарантирует бесперебойную работу в течение дня, ведь он может за 20 минут получить до 40% заряда
  • Камера: основной блок представлен четырьмя сенсорами с главным на 64-Мп, обеспечивающим достойную картинку как днём, так и в тёмное время суток

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Также смартфон обладает всеми необходимыми беспроводными технологиями, что делает его универсальной машиной, как для развлечений, так и для работы. 

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zerg59
16:00
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Sayros
15:59
если к примеру к RDR2 online в одном из новых обновлений прикрутят RTX лучи, то та самая 3090 и будет ее более менее тащить в 4K
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
LEVAK
15:57
Хуанга обидеть хочешь столь мизерной суммой.
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Sayros
15:57
хватит вам городит чушь. 3090 - это карта в первую очередь для игор, только по неприлично дорогому ценнику
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
cupgrn
15:55
Если раньше берешь карту нового поколения точно знаешь , что она в 2 раза шустрее предыдущего поколения везде . А теперь это какое то налюбилово получается , быстрее в некоторых Алгоритмах ! Где там с...
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
LEVAK
15:53
А чистая мощность там в джоули ушла, так что тока рт и длсс продать хомячкам можно.
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Mad Max
15:52
Вангую камрады скриньте))) Офиц цена на 3090: версии от партнеров зеленых от 1500$, Founders edition от самой зеленки 1800$
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
Ry Zen
15:51
заткнись, мерзавец!
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
cupgrn
15:50
3090 нужно сравнивать с 2090, которая так и не вышла. 3090 с ее ценником явно карта не для игорей , а проф задач . Хуанг , сравнивай одинаковые по стоимости видеокарты и показывай вычислительную произ...
Появились первые данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 3090
McArcher
15:49
Будем надеяться, что появится третий игрок на рынке дискретных видеокарт. А то, кое-кто начинает творить полный беспредел ))
Графика Intel Xe продемонстрировала возможность работы на частоте 1.65 ГГц
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