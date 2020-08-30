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Ежегодно на рынок попадают сотни игр. Не больше десяти достойны считаться полноценной игрой, поскольку инди-проекты и 8-битный примитивизм не только не является массовым, но и привлекает крайне малую аудиторию. Если перемотать время вперёд, то может быть всего одна из игр текущего года запомнятся своей эпичностью и революционным сеттингом. Бывают годы, когда такие игры и вовсе не выходят. Эпичность игры определяется народной любовью. Если в неё играют даже спустя десять лет после релиза, то перед нами настоящий шедевр.

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The Elder Scrolls V: Skyrim не только принадлежит к числу лучших представителей жанра РПГ, но и является одной из лучших игр всех времён и народов. Уже много лет игра продолжает наполняться новым контентом благодаря энтузиастам. Они выпускают различные модификации, которые улучшают графику, добавляют реалистичные тени. Особой популярностью пользуются новые персонажи женского пола, которых можно взять в качестве сопартийцев. Сегодня мы поговорим о двух модах, отлично работающих в паре, позволяя в значительной степени разнообразить игровой процесс.

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2 335 уникальных врагов. Скайрим имеет невероятную систему генерации новых персонажей. Что странно, сами разработчики мало её используют. Большая часть противников и неигровых персонажей просто одинаковы. Они носят идентичную одежду, нагоняя на нас тоску. Данная модификация не только позволяет вам разнообразить боёвку, но и нанимать уникальных сопартийцев, сгенерированных при помощи внутренней системы рендомизации. Автор рассказывает, что проделал большую работу, ведь ему пришлось отсортировать некрасивые лица, оставив только привлекательные персоны.

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Четыре в одном. Установив данную модификацию, вы получите доступ к выбору одной из четырёх любопытных функций: разрушаемые объекты, нанимаемые бандиты, интерактивные магазины и сбор ресурсов. Согласитесь, что разработчики многое не продумали. Например, почему огонь не разрушает шкаф или стул? Теперь всё, мимо чего вы пробегаете, можно уничтожить. Второй функцией стала возможность нанимать побеждённых монстров. Также модификация позволяет вам покопаться в магазине, без необходимости платить за выбранный товар. Не мене неинтересным станет фермерство и многие другие особенности модификации.



Отметим, что мы протестировали оба мода, одновременно установив их на компьютер. Конфликты обнаружены не были. Поскольку они ни как не влияют на графику, проблем с производительностью замечено не было.