Xiaomi Mi 10 сильно подешевел на российском рынке – 108 Мп камера, быстрая и беспроводная зарядка, флагманский процессор и NFC в одном из лучших смартфонов 2020 года
На заре появления смартфонов крупные бренды выпускали всего 1 флагман в год. Этого было достаточно, что позволяло наиболее активным пользователям спокойно менять гаджет одновременно с выходом нового короля рынка. Сегодня всё изменилось. Тот же Samsung давно перестал придерживаться правила, делая несколько сврехбыстрых телефонов в год. Не отстают от трендов и другие компании. Мало того, некоторые из них в буквальном смысле завалили рынок десятками моделей, разобраться в которых нереально. Ещё сложнее оставаться в тренде, ведь уже завтра может выйти ещё более продвинутая модель, которая просто не оставит шансов твоему аппарату.
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На самом деле не всё так печально, ведь всё зависит от вашего выбора. Есть абсолютно проходные модели, которые являются обычными клонами. Они продаются небольшими тиражами, никогда не привлекая слишком много внимания. А есть настоящие хиты. Это долгоиграющие телефоны, которые даже через год не утеряют своей актуальности. Один из таких девайсов выпустила Xiaomi, назвав новинку Mi 10. Стоит отметить, что смартфон получил несколько более продвинутых версий с приставкой «Pro», но стоят они до неприличия дорого, поэтому мы сегодня говорить о них не будем.
В 2020 году китайская компания решила, что её телефонам пора переходить в высшую лигу. Как оказалось, несмотря на все преимущества, новый Mi 10 не стал хитом продаж – подвела цена. На российский рынок гаджет пришёл с неимоверным ценником в 70 тысяч рублей. Немногим ниже была цена в Китае. Спустя месяцы после начала продаж можно констатировать, что телефон становится доступнее.
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Так, сегодня на Aliexpress его можно взять за 42 464 рубля, что на 25 тысяч дешевле его начальной стоимости. Немногим ниже его цена на российском рынке, стартуя с 41 000 рубчиков. Напомним, сильными сторонами данного аппарата являются: флагманский процессор Snapdragon 865, один из лучших дисплеев на рынке – 6,67-дйюмовый с матрицей AMOLED, ёмкая батарея на 4780 мАч, с быстрой зарядкой на 30 Вт, а также беспроводная и обратная зарядка. Некоторым будет интересно наличие NFC.
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