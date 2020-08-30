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HUAWEI начала рассылку стабильной прошивки EMUI 10.1 с финальной версией Android 10 на три флагмана 2018 года

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Ситуация такова, что поддерживать смартфоны в актуальном состоянии просто невыгодно. Если производители будут выпускать обновления к смартфонам спустя несколько лет после их выхода, это обернётся крахом продаж, поскольку пользователи решат, что их телефоны и без того отлично справляются со всеми задачами. Максимум, что стоит делать, это выпустить обновления безопасности, дабы владелец смартфона не переживал за свои деньги, которые могут быть украдены при помощи старых дыр для устаревших ОС. 

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Если подумать, то многие разработчики полагают, что лучше и вовсе не выпускать подобных обновлений. Пусть лучше пользователь решит, что его деньги в опасности, так он скорее захочет купить новый телефон. И такая практика работает. Отрадно знать, что не все придерживаются подобной стратегии. Например, HUAWEI, которая старается продлить жизнь своих аппаратов как можно дольше. Нельзя сказать, что компания делает всё возможное, скорее у неё это выходит немного лучше, чем у других. 

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Итак, в конце этой недели пришли хорошие вести для владельцев смартфонов HUAWEI 2018 года. Первыми начали обновляться телефоны P20  и P20 Pro. Они получили стабильную EMUI 10 на Android 10 в Северной Америке. Здесь стоит указать, что большая часть европейских стран уже включена в программу рассылки данного обновления. 29 августа данная прошивка вышла в Канаде, а на следующей неделе переберётся в Европу. 

Гораздо больше повезло владельцам Mate 20 Pro, поскольку данный аппарат получил самую последнюю прошивку EMUI 10.1 и также на Android 10. Первыми обновление увидели жители Индии, за ними Китай, а уже в начале сентября Европа. Вероятно, в середине сентября, если ничего не изменится, российские пользователи могут рассчитывать на рассылку данной прошивку на свои Mate 20 Pro. Предположительно, Mate 20 начнёт обновляться следом. Однако, скорее всего, сроки для него будут сдвинуты на неделю. 

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