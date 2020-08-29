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Официальная российская цена HUAWEI P30 снизилась на 20 000 рублей – самый мощный флагман 2019 года по самой низкой цене с начала продаж

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В последние годы наблюдается интересная тенденция: сокращается средний срок владения смартфоном. Это может означать что маркетологи не зря едят свой хлеб, убеждая нас в необходимости менять телефон как можно чаще. Работа действительно сложна. Ребятам нужно убедить сотни миллионов потенциальных покупателей, что 2 Гб памяти недостаточно для повседневных задач, а смартфон с дисплеем меньше 6 дюймов уже и смартфоном не считается. 

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Что интересно, дольше всего держатся флагманские модели. Здесь стоит уточнить, что они могут переходить несколько раз из рук в руки, продолжая работать даже спустя 6 лет. Совсем иная судьба у бюджетных аппаратов. Уже спустя 4 года они исчезают из сетей операторов, перекочёвывая в шкафы или на свалки. В данной статистике нет ничего удивительного, ведь дорогие телефоны изначально получают функции, которые попадут на массовый рынок через несколько лет.

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Именно таким смартфоном стал HUAWEI P30. Он был выпущен в 2019 году и сочетает производительный процессор Kirin 980 с качественной AMOLED-матрицей размером 6.1 дюйма. Также он до сих пор может удивлять продвинутой камерой, способной дать фору большинству популярных смартфонов середины 2020 года. Любителей селфи порадует фронталка на 32 Мп и быстрая зарядка, позволяющая привести телефон в рабочее состояние за 20 минут. 

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 Ещё недавно данный аппарат стоит 50 тысяч рублей. Благодаря последним скидкам на Aliexpress его можно забрать за 32 450 рубчиков, что само по себе даёт неплохую скидку. Удивительно, но прямо сейчас в России цена на данный смартфон упала ниже 30 000. Акция на официальном сайте HUAWEI в России позволяет не только сэкономить, но и получить в подарок Band 4 Pro. Если из 50 тысяч вычесть 30, которые сейчас просят за телефон, то финальная скидка составит 20 000 рублей. 

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omoikane
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Так рдна2 выйдет и сравни.
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Каа
13:39
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Yilec
13:38
Какие же они огромные.
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Moleculo
13:38
говорят, что точно будет на 20 от сторонних производителей, может быть даже раньше
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Jack Reacher
13:38
Королю производительности простительно А разве не позор что RX 5700 XT имеет 225 ВТ , а RTX 3070 ( которая на 50 % быстрее ) судя по утечкам 200 Вт Так кто энергоэффективнее
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Ripper_ua
13:37
Да а провайдеры вкурсе что ты уже готов платить не 3 копейки за 100 мбит ?
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nag77
13:37
Тебе с врачом нужно общаться, а не со мной.
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warlam
13:37
Я взял LG OLED55C9 и использую как монитор, там как раз HDMI 2.1.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Sergei Svinobaklan
13:36
Zotac только за так)) Вот наверно кто - то получил по кумпольнику за это, уволили или штрафанули Если конечно вброс не преднамеренный
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