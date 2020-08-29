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Две новых модификации для The Witcher 3 значительно разнообразят геймпелей – монстры с уникальными характеристиками против легендарного оружия вернут интерес к игре даже после трёх прохождений

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Чаще всего мы обсуждаем графические модификации, в которых авторы добавляют улучшенные тени, подтягивают графику и увеличивают количество текстур. Особой популярностью пользуются проекты, направленные на улучшение визуальной составляющей благодаря трассировке лучей при помощи пользовательских шейдеров Reshade. Сегодня мы хотим представить вам два новых мода, которые сделают игру динамичной без изменения скилов, знаков и характеристик самого Геральта.

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Первый мод называется «Настоящие монстры». Данный мод необычен тем, что бой станет не только динамичен, но и самому игроку придётся думать. Так, автор усилит все преимущества врагов, сделав их суровее. Также был добавлен модификатор размера, когда любой противник может оказаться как меньше обычного, так и больше в диапазоне -16+16%. Но и это не всё, теперь все слабости монстров усилены. Звучит странно, но именно так и есть. Например, если враг уязвим к огню, то применение против него соответствующего оружия принесёт прибавку +20% к урону. 

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Играть с такой модификацией станет сложнее. И в этом случае на помощь приходит автор мода под названием «Essential Weapon Rework». Это глобальная переделка легендарного оружия. Согласитесь, что бить усиленных противников обычной палкой никуда не годится. Теперь всё уникальное и редкое оружие станет сильнее. Это значит, что подросшие утопцы и кикиморы вам уж точно не будут страшны. Автор добавил несколько любопытных экземпляров, что должно разнообразить игру.

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Отметим, что обе модификации были нами протестированы. Ошибок совместимости не обнаружено. Всё работало стабильно, подписаний и проблем обнаружить не удалось. Поскольку время тестирования было ограничено, увидеть большую часть изменений не удалось. Однако всё вышеперечисленное присутствует. Ссылка на модификации: «Настоящие монстры», «Essential Weapon Rework». 

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