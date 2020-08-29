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Рано или поздно приходит время покупать новый смартфон. Здесь всё просто: ваш может морально устареть, упасть в воду, поломаться или же вы предпочитаете менять их чаще, чем перчатки. Если подходить к этому делу с разумной экономией, то выяснится, что лучше всего брать телефон на Aliexpress. Там и гарантия, и бесплатная доставка, и большие скидки, а итоговая цена гораздо дешевле официальных российских ритейлеров. Есть и другой путь. Например, можно взять смартфон у мелких продавцов, которые завезли его нелегально. С такого товара не платятся налоги и пошлины, а значит он будет на 20 и более процентов дешевле.

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В конце концов есть третий вариант: ждать распродаж. Что же, похоже наши читатели дождались именно того, чего хотели. Прямо сейчас на официальном сайте HUAWEI в России проходит акция, в рамках которой можно купить популярные смартфоны и другие товары по очень приятным ценам. Например, добавив в корзину HUAWEI P30 Pro вы получаете прямую скидку в 8 000, вам дарят беспроводную зарядку за 4 тысячи и ещё есть возможность активировать промокод на 2 000. Нетрудно посчитать, что выгода составляет 14 тысяч рублей.

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Не менее интересна покупка HUAWEI P40 и его версии с приставкой «Pro». Обе идут со скидкой 10 000 рублей + промокод на 2 000 + подарок на 1 400. Казалось бы, подарки для не столь дорогих смартфонов должны быть меньше. А вот и нет, к смартфону HUAWEI P30 вам дадут скидку на 5 000 и подарок в виде браслета стоимостью 4 тысячи.

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И это далеко не всё. Скидки на часы, наушники и любую другую электронику. Один минус: акция скоро окончится, хотя началась 28 августа. Времени на покупку осталось немного. Уже 31 августа цены вернутся в норму. Поторопитесь. Ссылка на акцию.