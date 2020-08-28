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Одной из излюбленных тем наших читателей является обсуждение количества оперативной памяти, необходимого для современного компьютера. Какие только предложения не поступают. Кто-то уверяет, что ему прекрасно живётся на 8 Гб ОЗУ. Другие утверждают, что золотая середина – это 16 Гб, больше которых брать не нужно. Есть и такие, кому для полного счастья необходимы 32 Гб оперативки. Любителей рендеринга с 64 Гб мы в расчёт не берём, поскольку в данном материале мы обсуждаем исключительно игровые потребности.

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Итак, ребята Ютуб-канала Benchmark решили поставить в данном вопросе точку. Мы прекрасно понимаем, что найдутся товарищи, которые не согласятся ни с этими, ни с любыми другими результатами. Все игры тестировались на следующей конфигурации оборудования: 12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X, материнская плата на базе чипсета X570, два варианта ОЗУ: 8GBx2 и 16GBx2, работающих на тактовых частотах 3600 МГц CL16. Видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER. Давайте сразу перейдём к результатам теста.

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5 fps несомненно важны, когда речь идёт о нескольких десятках. Даже в этом случае заметить разницу сложно, но когда мы говорим о сотне кадров в секунду, то уловить различия не способен никто. Как видите, в некоторых играх разница минимальна. В другие она чуть больше среднего. В любом случае покупка лишних 16 Гб памяти оправдана только в том случае, когда вы планируете играть и одновременно запускать пару десятков вкладок в Google.

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На самом деле обычные геймеры не включают вкладки в интернете, не запускают лишних программ, стараясь максимально увеличить fps, ведь далеко не у всех есть видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER, и уж тем более не каждый может похвастать 12-ядерным Ryzen 9 3900X. Это значит, что на менее производительной системе разница будет ещё меньше.



