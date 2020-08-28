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Лето 2020 года для Xiaomi стало одним из лучших за многие годы. На отечественном рынке китайская компания закрепилась на втором месте, обойдя Samsung, традиционно лидирующую по этому показателю. Все эти достижения были бы невозможны без отличной линейки смартфонов, которые оказались не только представлены во всех ценовых сегментах, но и предлагали по большей части лучшее соотношение между стоимостью и пользовательским опытом.

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Немалую роль в этом деле сыграл популярный Redmi Note 8 Pro. Обладая сверхмощным процессором Helio G90T, аппарат в буквальном смысле ворвался в высшую лигу, предлагая за вполне приемлемую стоимость производительность флагманов 2018 года. Ещё более впечатляющей стала 64 Мп камера, выигрывающая по всем параметрам у конкурентов, устанавливающих в этом ценовом диапазоне 48 Мп объективы. Дисплей не стал рекордно большим, или сверхъярким, но выглядит вполне достойно. Также аппарат получил популярный NFC и все необходимые пользователю беспроводные модули. Не обошлось без быстрой зарядки.

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Российская цена новенького Redmi Note 8 Pro стартует с 15 тысяч. Нельзя сказать, что это много, но и назвать её уж очень низкой не поворачивается язык. Мало того, это серые поставки, которые лишают вас гарантии на купленный товар. Стоимость смартфона у главных игроков рынка составляет 17 000, доходя до 22 тысяч рублей. Иногда можно рассчитывать на небольшой, бесполезный подарочек.

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Если взглянуть на Aliexpress, то можно увидеть, что там картина кардинально иная. Базовая версия стартует с 12 760 рублей с полной гарантией от крупного ритейлера. Всё становится куда интереснее, если прибавить официальный купон от магазина, который дарят всем покупателям Redmi Note 8 Pro. После того как вы введёте «LETONEUHODI», вы сможете сэкономить ещё 1 000 рублей. Финальная стоимость со всеми скидками стартует с 11 423 рубля.