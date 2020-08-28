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Xiaomi назвала сроки появления прошивки MIUI 12 на смартфонах Redmi Note 9S и Note 9 Pro в России

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Смартфоны Redmi Note 9S и Note 9 Pro остаются одними из самых популярных аппаратов на российском рынке. Они являются логическим продолжением восьмой серии, принося с собой небольшие, но существенные улучшения. Даже если не брать в расчёт увеличенную батарею, то можно смело утверждать, что покупка телефона девятой серии более оправдана при прочих равных, ведь он будет дольше поддерживаться производителем. Это значит, что вы получите более новую версию MIUI и уж точно больше обновлений безопасности.

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Пока такой сценарий не работает. Множество бюджетных телефонов седьмой и восьмой серии обновились до MIUI 12. Например, Mi 8 Lite, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7 Pro. Не говоря уже про Redmi Note 8 Pro и Redmi 8. Логики в этом нет никакой. Производитель оправдывает подобный расклад сложностью разработки и человеческим фактором. Якобы разные команды по-разному справляются с поставленными задачами. Ну а результат, как видите, неутешительный. Что же, сегодня, наконец, стало известно, когда же Redmi Note 9S и Note 9 Pro получат прошивку MIUI 12.

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Один из пользователей на официальном форуме Xiaomi получил ответ от администрации, в котором сообщается, что выход обновлений произойдёт до конца следующей недели. Ситуация такова, что было необходимо исправить критическую ошибку. Это заняло больше времени, чем планировалось. Сама ошибка, как оказалось, была в версии MIUI 11 на этих телефонах, что приводило к проблемам совместимости и установки новой прошивки. 

Проблема была устранена 21 августа, после чего началась активная фаза бета-теста MIUI 12. Инсайдеры сообщают, что новая прошивка начнёт рассылаться на смартфоны китайских пользователей в начале сентября. Если новых ошибок найдено не будет, рассылка станет глобальной и доберётся до российских пользователей к середине первого месяца осени. 

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