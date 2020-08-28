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Если вы планируете собрать недорогой компьютер, то выбор особо не велик. Это не значит, что выбора нет вообще, просто настоящая конкуренция царит в ценовом диапазоне за 200 долларов и выше. Как бы то ни было, бюджетный покупатель должен учесть всё, прежде чем сделать правильный выбор. Если потратить слишком много на процессор, вам просто не хватит на остальную систему. Мало того, можно вообще взять слишком медленный камень. Сегодня у нас есть небольшая подборка от ребят из Hardwaretimes. Они составили список из трёх оптимальных чипов, которые стоит использовать при сборке недорогого ПК.

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Бюджетный геймерский компьютер: 4-ядерный Ryzen 3 3300X. Пожалуй, это наиболее оптимальный процессор на рынке. Он отлично справляется с играми, при наличии соответствующей видеокарты. Он нетребователен к материнской плате и поддерживает оперативную память с высокой тактовой частотой. Не говоря о том, что он и сам стоит довольно недорого. Его сильной стороной можно назвать тактовую частоту в режиме буста, поднимающуюся до 4.3 ГГц.

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Для нетребовательных геймеров: Ryzen 3 2200G. Это процессор себя отлично проявит в качестве системы для школьника, студента или как рабочий инструмент в офисе. Встроенная видеокарта позволяет играть в сетевые многопользовательские шутеры, а процессор достаточен для выполнения всех задач на высоком уровне.

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Офисная машина: Athlon 200GE. Данный процессор лучше всего себя проявит как офисный компьютер, который необходим как печатная машинка и для сёрфинга в интернете. Он имеет встроенную графику, которая тянет КонтрСтрайк 1.6 и Майнкрафт с Косынкой и Солитёром.