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Выход настольных процессоров AMD следующего поколения намечен на конец 2020 года. Известно, что они будут основаны на архитектуре Zen 3, которая может принести увеличение IPC на 15-20%, по сравнению с текущим поколением. Также мы знаем, что они будут изготовлены на базе улучшенного 7-нм+ техпроцесса, что позволит им получить дополнительный прирост производительности. Сегодня появилась информация о серверных чипах EPYC Milan, которые также основаны на архитектуре Zen 3.

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Новые серверные камни придут на смену EPYC Rome, которые на данный момент считаются наиболее мощными процессорами на рынке. Сообщается, что прирост производительности составит внушительные 20%. Но, не всё так просто и линейно. Известно, что роста количества ядер не будет. Красные приняли решение остановиться на 64 полноценных ядрах, по крайней мере пока. Инсайдеры утверждают, что самые быстрые 64-ядерники получат увеличение IPC на 15%, а младшие 32-ядерные модели по этому показателю продемонстрируют 20% рост.

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Дополнительно сообщается, что новые камни получат увеличенные тактовые частоты. Это должно привести к скачку производительности в задачах, которые в значительной мере зависят от этого показателя. Инсайдер говорит, что отказа от чиплетов не будет, а вот CCX отправится в утиль. Все 32 Мб кэша станут доступны. Мало того, каждое ядро в отдельности получит собственный кэш второго уровня на 1 Мб.

Это не значит, что точно такой же прирост производительности нас ждёт в настольных процессорах. Вполне возможно, что частоты будут ещё выше, а IPC больше. В любом случае ждать настольные Ryzen 4000 ещё долго. Кстати, слухи упрямо утверждают, что AMD может перепрыгнуть через поколения, назвав их 5000-й серией, дабы не создавать путаницы с гибридными чипами Ryzen 4000.