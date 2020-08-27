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Весь мир следит за тем, чем же окончится противостояние между HUAWEI и правительством США. Впереди выборы, а это значит, что Трамп будет делать всё возможное, чтобы надавать на китайцев. Уже известно, что это никак не отразится на выходе нового флагмана Mate 40. Он получит сверхмощный процессор Kirin 9000, созданный по 5-нм технологии TSMC. Пока же самым быстрым телефоном HUAWEI является P40 Pro, обладающий массой уникальных качеств, недоступных конкурентам.

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Главной фишкой смартфона можно назвать процессор Kirin 990. Производитель уверяет, что он получил самый продвинутый ИИ на рынке, превосходящий все модели конкурентов в разы. Именно он ответственен за синхронную работу двух основных камер: 50 Мп и 40 Мп, делающих фотореалистичные снимки в любое время суток. Картину венчает быстрая зарядка на 40 Вт, которая имеет обратную технологию выдачи энергии для подпитки других гаджетов. Кроме того, аппарат можно заряжать по воздуху.

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Ещё недавно официальный магазин HUAWEI на Aliexpress продавал данный телефон за 96 тысяч рублей. Цена отпугивала потенциальных покупателей, заставляя задуматься о целесообразности выбора столь дорогой модели. Сейчас же производитель решил снизить стоимость смартфона. Скидка действительно большая. Минимальная цена теперь составляет 62 тысячи. Что любопытно, действуют скидки от площадки. При использовании кода: AVGUSTLOVE можно сэкономить дополнительные 5 000 рублей.

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Итоговая скидка составляет 40 тысяч рублей. Важно помнить, что это официальное снижение цены, не имеющее ничего общего к серому рынку, который предлагает не гарантийные продукты, без оплаты ввозных пошлин и налогов. Аппарат представлен в модификации 8/256 Гб, что гарантирует вам достаточный для ежедневных задач объём памяти и пространство для творчества на долгие месяцы.