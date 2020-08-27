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В 2019 году вышло множество недорогих смартфонов Xiaomi, завоевавших популярность не только в России, но и по всему миру. Здесь важно уточнить, что понятие недорогого мобильного телефона разнится не только от человека к человеку, но и от страны к стране. Например, в Индии крайне плохо продаются китайские флагманы, но раскупаются аппараты серии Redmi. Китай полон контрастов. Там всё ещё есть большой спрос на бюджетные трубки, но уже сформировалась прослойка, ориентирующихся на премиальную продукцию.

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На момент своего выхода Mi 9 SE и Mi 9 Lite стоили 250-300 долларов. Первый совмещал наиболее современные тенденции на рынке с компактным корпусом и производительной начинкой. Можно смело заявить, что Xiaomi выпустила уникальный аппарат, поскольку больше никто не делает производительных компактных смартфонов. К сожалению, это отразилось на размере аккумулятора, который получил объём 3000 мАч, что компенсируется быстрой зарядкой.

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Mi 9 Lite радовал покупателей неплохим процессором, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой и 48 Мп камерой. Также он получил уникальный фронтальный сенсор на 32 Мп, что позволило производителю позиционировать его в качестве идеального смартфона для создания селфи. Оба аппарата комплектовались минимальным количеством памяти 6 Гб, что для 2019 года было очень неплохо, учитывая их невысокую цену.

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Оба смартфона активно получают прошивку MIUI 12 в России. Это полностью стабильная русифицированная версия, которая прилетает по воздуху, не требуя от владельца никаких лишних усилий. Прошивка основана на финальной версии Android 10 и включает все обновления безопасности. Рассылка идёт волнами, если вы до сих пор её не получили, стоит подождать до конца недели. Вполне вероятно, что некоторые операторы могут немного задерживать рассылку.