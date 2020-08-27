Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi Note 8 сильно подешевел в России – 48 Мп камера, быстрая зарядка и мощный процессор по самой низкой цене с начала продаж

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последнее время Redmi Note 8 всё реже можно встретить в продаже. Где-то он ещё есть в количестве, а вот во многих популярных магазинах и онлайн-площадках его доступность сильно ограничена. В этом нет ничего удивительного. Xiaomi медленно выводит аппарат с рынка. На его место давно пришёл Redmi Note 9. Немного разбирающиеся в смартфонах покупатели смотрят на девятку свысока, указывая на процессор от MediaTek, а также на удешевлённый корпус, который в отличие от восьмой серии выполнен из пластика.

реклама

Поспорить с ними сложно. Если вы не хотите покупать пластиковый телефон с тыльной стороной, выполненной в виде ракушки, то Redmi Note 8 всё ещё остаётся отличным выбором. У него мощный процессор Snapdragon 665, не уступающий более современной модели от MediaTek. Количество памяти стартует с 4 Гб, а накопитель получил объём 64 Гб. Нельзя не упомянуть идущую в комплекте быструю зарядку на 18 Вт и внушительную камеру на 48 Мп. Она позволяет добиться очень неплохих кадров благодаря встроенной системе ИИ даже в тёмное время суток. 

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Сейчас на Aliexpress новенький Redmi Note 8 можно купить за 23 000 рублей. Ценя явно завышена, но сезон скидок подошёл к концу, и китайцы не предлагают нам уж очень выгодных вариантов. Вероятно, отечественные продавцы успели запастись смартфонами в достаточном количестве, поскольку цена на него на российском рынке довольно низкая. Давайте рассмотрим варианты ниже.

реклама

Как видите, наиболее дешёвый вариант предлагается за 12 тысяч рублей, это на 11 000 дешевле китайских предложений. Что же, российские скидки радуют, позволяя неплохо сэкономить, не прибегая к длительным ожиданиям товара из Китая. Ссылка на российских ритейлеров находится здесь

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
26
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
18
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
37
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
51
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
37
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 51
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
21 августа 2020 37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная версия MIUI 12 вышла на 9 смартфонов Xiaomi и Redmi в России, Европе и мире
12
Xiaomi раскрыла информацию о сроках обновления смартфонов Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T до MIUI 12 на Android 10
11
Два бюджетных смартфона Xiaomi начали обновляться до MIUI 12 на Android 10
2
Samsung Galaxy Note 20 Ultra рухнул в цене – Exynos 990, 120-Гц дисплей формата 3K, NFC, 108-Мп камера с поддержкой 8K и аккумулятор на 4500 мА*ч
8
Инсайдер назвал точные цены и дату начала продаж видеокарт NVIDIA Ampere 3000-й серии – GeForce RTX 3070 – 720 долларов и выше в референсном исполнении
77
69 смартфонов HUAWEI и honor получат прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 до конца 2020 года – список и сроки выхода
2
Флагман Xiaomi 2018 года получил стабильную прошивку MIUI 12 в России
3
Pascals Wager или Dark Souls вышла на мобильных устройствах
+
Realme 6 Pro сильно подешевел – Snapdragon 720G, 90-Гц дисплей и продвинутая Quad-камера по низкой цене
2
6 старых флагманов Huawei получили новую версию прошивки EMUI 10 / EMUI 10.1
3
Пошаговая стратегия Phoenix Point от создателя оригинальной X-COM получит сегодня второе DLC
9
Энтузиаст запустил Doom Eternal со скоростью 1 000 fps – жидкий азот и -195 градусов позволили обойти законы физики
15
Объем памяти видеокарт GeForce RTX 30 раскрыт партнерами NVIDIA
55
NVIDIA GeForce RTX 3070 будет примерно равна GeForce RTX 2080 Ti по уровню производительности — данные инсайдера
81
Раньше трава была зеленее: в Microsoft Flight Simulator нашли поле со стандартного фона рабочего стола Windows XP
8
HUAWEI P30 резко подешевел на российском рынке – один из лучших флагманов 2019 года продаётся со скидкой в 25 тысяч рублей
7
CD Projekt RED анонсировала новую игру The Witcher
3
PlayStation 5 на 2ТБ оценили в 86 700 рублей – немецкий магазин Otto удивляет фанатов огромным ценником
7
ASUS ZenFone 7 Pro представлен официально – Snapdragon 865+, 256 ГБ памяти, Flip-up камера, 90-Гц дисплей, NFC и аккумулятор на 5000 мА*ч
2
NVIDIA опубликовала официальный тизер игровых видеокарт GeForce RTX 3000 Ampere следующего поколения
16

Популярные статьи

Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
796
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
87
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
18
Техногик buildzoid - 5GHz по памяти на Ryzen 3600 в домашних условиях
32
Нарезание резьбы - статья о метчиках
41
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
26
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
15
«Острые углы» столиков для ноутбука - какие проблемы могут поджидать пользователя - на примере опыта использования E-Table LD09 и Laptop Table T8
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
5

Сейчас обсуждают

oldschoolgamer
11:20
Новый игровой топ
Трансляция NVIDIA от первого сентября будет доступна на русском языке
8k_480Hz
11:19
Блин, вы меня на пару минут опередили)
Intel обещает вывести 10-нм продукты на рынок в срок
smaximaa
11:17
дык, зен 2 же догнал кофейники, а зен 3 их перегонит
Intel обещает вывести 10-нм продукты на рынок в срок
jmaxj
11:16
Даже у 3900X нет никаких шансов против 6700К, 7700К в Ведьмаке
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Phobos
11:15
В 16м году что-ли?
Intel обещает вывести 10-нм продукты на рынок в срок
Paxton Fettel
11:15
Какая то странная маркировка у них в этот раз. Что блин за 3090? Это вообще топ или недотоп или перетоп. Уже очень долгое время много поколений топами были Ti-шки. Наверное пока просто понаблюдаю и по...
Трансляция NVIDIA от первого сентября будет доступна на русском языке
jmaxj
11:12
2000 серия райзенов слабее разогнанных ивиков, ничего удивительного
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Leonid Shagidullin
11:12
Clear CMOS по-любому придется делать. А вот зачистить за собой сохраненный профиль разгона не каждый вспомнит.
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
Александр Попов
11:12
100 из 100, браво стабильные 1000 fps при неподвижном смотрении в стену. Вот это гейминг в 1000 fps который мы заслуживаем xD
Энтузиаст запустил Doom Eternal со скоростью 1 000 fps – жидкий азот и -195 градусов позволили обойти законы физики
MriS
11:10
Понизили что ли ? У Х 142 ватт было. PPT, TDC и EDC лимиты почему не 100% при 132 ? Чем вы его на 170 охлаждаете ? На 132 уже за 70 в данном тесте. Странный сток у вас получился))
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем