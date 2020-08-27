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В последнее время Redmi Note 8 всё реже можно встретить в продаже. Где-то он ещё есть в количестве, а вот во многих популярных магазинах и онлайн-площадках его доступность сильно ограничена. В этом нет ничего удивительного. Xiaomi медленно выводит аппарат с рынка. На его место давно пришёл Redmi Note 9. Немного разбирающиеся в смартфонах покупатели смотрят на девятку свысока, указывая на процессор от MediaTek, а также на удешевлённый корпус, который в отличие от восьмой серии выполнен из пластика.

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Поспорить с ними сложно. Если вы не хотите покупать пластиковый телефон с тыльной стороной, выполненной в виде ракушки, то Redmi Note 8 всё ещё остаётся отличным выбором. У него мощный процессор Snapdragon 665, не уступающий более современной модели от MediaTek. Количество памяти стартует с 4 Гб, а накопитель получил объём 64 Гб. Нельзя не упомянуть идущую в комплекте быструю зарядку на 18 Вт и внушительную камеру на 48 Мп. Она позволяет добиться очень неплохих кадров благодаря встроенной системе ИИ даже в тёмное время суток.

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Сейчас на Aliexpress новенький Redmi Note 8 можно купить за 23 000 рублей. Ценя явно завышена, но сезон скидок подошёл к концу, и китайцы не предлагают нам уж очень выгодных вариантов. Вероятно, отечественные продавцы успели запастись смартфонами в достаточном количестве, поскольку цена на него на российском рынке довольно низкая. Давайте рассмотрим варианты ниже.

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Как видите, наиболее дешёвый вариант предлагается за 12 тысяч рублей, это на 11 000 дешевле китайских предложений. Что же, российские скидки радуют, позволяя неплохо сэкономить, не прибегая к длительным ожиданиям товара из Китая. Ссылка на российских ритейлеров находится здесь.